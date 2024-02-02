Üye Girişi
Haberler

Elektrikli Araç Kullanıcıları Şarj İstasyonlarının Yetersiz Olduğunu Düşünüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Ancak sürücüler, özellikle şehirlerarası yolculuklarda istasyonların yetersiz olduğunu düşünüyor. Elektrikli araç kullanıcıları, daha fazla şarj istasyonunun kurulmasını ve hızlı şarj seçeneklerinin artırılmasını talep ediyor.

Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ederken buna paralel olarak şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Sürücüler ise şarj istasyonlarının büyükşehirler dışında yeterli olmadığını düşünüyor.

Elektrikli araçlara geçiş her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapan sürücüler şarj istasyonlarının konumlarını hesap etmek zorunda kalıyor. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler şarj istasyonlarına ulaşım konusunda tedirginlik yaşayabiliyor. Sürücüler İstanbul gibi büyükşehirlerde istasyonlara kolayca ulaşsa da şehirlerarası yolculuk esnasında istasyonların yeterli olmadığını düşünüyor.

Şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda görüş belirten Semih Özbek isimli elektrikli araç kullanıcısı, "İnsanlar elektrikli araçlara ülkemizde ilgi gösteriyor. Şarj istasyonları İstanbul için yeterli sayılabilir. Şehir dışına çıkıldığında ise her noktada istasyon bulunmuyor. Bazen şehir dışında az olan istasyonlara ulaştığınızda dolu olabiliyor. Uzun yola çıkmadan önce şarj için durulacak noktaların planlanması gerekmektedir. Benzin istasyonları ve daha fazla lokasyonda istasyonların artırılmasını umuyorum" dedi.

Özbek, "Hızlı şarjlar daha çok tercih ediliyor, hızlı olmayan şarjlar ile şarj etmek 4-5 saati bulabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjlarda yarım saat beklediğimizde yeteri kadar şarj edebiliyorum. Elektrikli araçlar maliyet açısından ve çevre temizliği açısından daha uygun. Elektrikli araçlara geçişte vergilendirme gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını ve bu sayede dönüşümün yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Ulaşım Çevre Trafik Enerji Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 49. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title