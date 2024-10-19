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Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor

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7 bin liranın üzerindeki ödemelerin bankadan ya da diğer finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemelere uymayan satıcı ve alıcılara ayrı ayrı para cezası kesilecek. Banka hesabı ya da kredi kartı olmayanlar ise PTT ya da ATM'leri kullanacak. Satıcının, elden aldığı parayı kendi hesabına yatırması da cezayı gerektirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi. Düzenlemeyle, tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak.

BANKA HESABI OLMAYANLAR PTT YA DA ATM'LERİ KULLANACAK

Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak. Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin liraya aldığı bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacak.

HEM ALICIYA HEM DE SATICIYA CEZA KESİLECEK

Tebliğde uygulamaya yönelik çeşitli örnekler verildi. Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) şirketinden 20 bin liraya buzdolabı satın aldı. Söz konusu buzdolabının tutarı 7 bin liralık sınırı aştığından bu işleme ait ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekiyor. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) şirketine ayrı ayrı ceza uygulanacak.

ŞUBEDEN ÖDEMELERDE AÇIKLAMA VE DEKONT ŞARTI

Tebliğe göre ödemelerin tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine giderek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek yapılması durumunda şartlar yerine getirilmiş sayılacak. Örneğin, herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (C), mobilya perakende ticareti ile uğraşan (D) şirketinden 15 bin lira tutarında bir masa satın aldı. Bay (C) söz konusu ödemeyi gerçekleştirmek için (D) şirketinin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmiş, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmiştir. Bu durumda zorunluluğa uyulmuş sayılacak ve Bay (C) ile (D) şirketine ceza uygulanmayacak.

SATICININ PARAYI ELDEN ALIP KENDİ HESABINA YATIRMASI DA SUÇ

'Tebliğde uygulamaya yönelik çeşitli örnekler yer aldı. Sürecin nasıl işleyeceği anlatıldı. Örneğin herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (E), cep telefonu perakende ticareti ile uğraşan Bay (F)'den 25 bin lira tutarında bir cep telefonu satın aldı. Bay (E) söz konusu cep telefonunun bedelini işlem anında nakit olarak Bay (F)'ye ödedi. Bay (F) ise söz konusu tutarı banka şubesine giderek kendi hesabına yatırdı. Bu durumda da tevsik zorunluluğuna uyulmamış olacak ve Bay (E) ile Bay (F)'ye ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Finans Banka ATM PTT

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