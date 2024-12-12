Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Elazığ TSO'dan Yüksek İstişare Kurulu Oluşturuldu

Elazığ TSO'dan Yüksek İstişare Kurulu Oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu'nu kurdu. İlk toplantısını gerçekleştiren kurul, kent ekonomisinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.

Elazığ TSO, iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu kurdu. Şehir tarihinde bir ilk olan ve ilk toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştiren Yüksek İstişare Kurulu, kentin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yaparak sorunların önündeki engellerin kalkmasını sağlayacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Sizler bu yönlerinizle sadece işletmelerinizin değil, toplumun da öncüleri, örnek liderleri oluyorsunuz. Bu toplantıda, bireysel başarılarımızdan çok daha fazlasını konuşuyor olacağız. Bugün burada, şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirme kararlılığı içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte karar almak, başarıyı sürdürülebilir kılan en güçlü formüldür" dedi.

Ortak akıl ve katılımcılık olmadan ilerlemenin olamayacağına dikkat çeken Başkan Alan; "Bu nedenle Yüksek İstişare Kurulu'muzun her bir üyesinin önerileri, düşünceleri ve eleştirileri bizim için önemlidir ve değerlidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da son derece önem verdiği bu kurul; konuşmaktan çok, dinlemeyi, anlamayı ve ortak bir akıl etrafında birleşmeyi hedeflediğimiz bir platformdur. Bu yolda benimsediğimiz temel ilkelerimizin altını çizmek isterim. 'Menfaat için değil, memleket için' demiştik. Amacımız, kişisel çıkarları ön plana çıkarmak değil, Elazığ'ın sanayi altyapısını güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve ticari potansiyelini en üst seviyeye taşımaktır. Şehrimizin iş dünyasının gelişmesi, hemşerilerimizin refahının artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Alan, " Yönetmek için değil, hizmet için demiştik. Bizim varlık sebebimiz, üyelerimizin iş yapma kabiliyetlerini artırmak, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak ve sanayicilerimize öngörülebilir bir iş ortamı sunmaktır. Yönetici olma arzusuyla değil, paydaşlarımızın güçlenmesine hizmet etme bilinciyle hareket ediyoruz. 'Laf değil, icraat için' demiştik, Söz vermek kolay, ancak önemli olan bu sözleri hayata geçirmektir. Bu sebeple, üyelerimizin çıkarına olacak projelerin planlamasını titizlikle yapıp, uygulamada etkin ve verimli sonuçlar elde ediyoruz. İş insanlarımızın rekabet gücünü artıracak her adımı destekliyoruz. 'Gruplaşan değil, hep birlikte gelişen Elazığ için' demiştik; ortak akıl ve işbirliğinin önemine inanıyoruz. Sanayi ve ticari ekosistemimizin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, birlikte gelişme ve birlikte başarıya ulaşma hedefini benimsiyoruz. Rekabeti, ortak kalkınmaya dönüştürecek stratejiler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk kez oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk gündemi, süresi 31 Aralık 2024'te dolacak olan teşvikte 6. bölge uygulamasının devam etmesine yönelik oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kaçak yapıların sonu geliyor
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
img

TRT'den Amedspor'a müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.