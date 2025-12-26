Haberler

Başkan Alan, Hollanda'da Elazığlı iş insanlarıyla buluştu

Başkan Alan, Hollanda'da Elazığlı iş insanlarıyla buluştu
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda'da Elazığlı iş insanlarıyla buluşarak ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yaptı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda'da Elazığlı iş insanlarıyla buluştu.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Hollanda temasları kapsamında Hollanda Elazığlı İşverenler Derneği (VEON) Başkanı Ümit Akbulut ve dernek üyesi Elazığlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Hollanda'da Elazığ kültürünü başarıyla yaşatan ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan hemşehrilerle gerçekleştirilen buluşma samimi bir atmosferde gerçekleşti. Programda, Elazığ ile Hollanda arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Çok kıymetli Hollanda Elazığlılar Dernek Başkanımız Ümit Akbulut Bey ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri bizleri misafir ettiler. Gerçekten de Hollanda'da bu kıymetli hemşehrilerimizin yapmış olduğu başarılı çalışmaları görmek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizleri son derece memnun etmiştir. Kıymetli başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bizleri kabul ettiklerinden dolayı odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

VEON Başkanı Ümit Akbulut ise Elazığ TSO Başkanı Alan'ın Elazığ'da yürüttüğü çalışmaların yurt dışındaki Elazığlı iş insanları için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Elazığ'daki sanayi ve iş dünyasıyla iş birliği ve iletişimin artarak devam edeceğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
