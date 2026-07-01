Başkan Alan: 'Elazığ'ın geleceğini kararlılıkla inşa ediyoruz'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Birlikte üretiyor, birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz. Elazığ'ın geleceğini ekip ruhuyla, ortak akılla ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Çünkü biz sadece bugün için değil yarınlarımız için sahadayız" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Sedat Karataş başkanlığında yapılan toplantıya Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan İdris Alan, "İş dünyasının temsilcisi ve ekonomimizin ana omurgasını oluşturan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir ayı geride bıraktık. Yeni sanayi sitesi ile ilgili talepler devam ediyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve sorunları her fırsatta dile getiriyoruz. İlçe ve belde ziyaretlerimiz sürüyor. İlçe ve beldelerin yöneticileri ile birlikte iş dünyasının temsilcileri ve esnaflarla da görüşerek sorunları yerinde görüp çözüm adına istişarelerde bulunuyoruz. Yoğun taleplerimiz sonucu KOBİ'lerin uygun şartlarda finansa ulaşmaları amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızın iş birliği ile bir kez daha hayata geçirdiğimiz Nefes Kredisi'nin üyelerimize hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşmadığı ve bankaların güçlük çıkardıklarına yönelik şikayetler üzerine bankaların müdürleriyle bir araya gelerek kolaylık sağlamalarını talep ettik. Şehrimizin ekonomik gelişmesi, istihdam, üretim ve ihracatının artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Elazığ OSB'de 6. ilave alanının 62 dönümlük önemli bir kısmının "Sanayi Alanı" olarak onaylanmasının ilimiz adına önemli bir gelişme ve kazanım oldu" cümlelerini kullandı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak her sektörden ekip ve yol arkadaşlarıyla sahada olduklarını dile getiren Başkan Alan, "Sektör temsilcilerimiz, kendi gruplarında olan üyelerimize yönelik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyorlar. Arkadaşlarımız, gerçekleştirdikleri saha çalışmasıyla üyelerimizi tek tek ziyaret ediyor, görüş ve önerilerini alıyor ve yeni dönemin ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının temellerine ışık tutuyorlar. Kısaca bizler, ekip olarak güçlü bir yönetim ve güçlü bir irade ile sahadayız. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman üyelerimizin yanında olduk. Seçildiğimiz ilk günden beri üyelerimizle iç içe olduk. Çaylarını içtik, muhabbet sofralarına konuk olduk. Güçlü ekonomi, güçlü Elazığ ve güçlü yarınlar için üyelerimizle buluşmaya, ekip ve yol arkadaşlarımızla şehrimizi büyütmeye ve kalkındırmaya devam ediyoruz. Elazığ için varız, ekip olarak sahadayız. Zira inancımız güçlü, irademiz keskin, hedeflerimiz büyük. Üyelerimizden aldığımız güçle sahada, üretimin, ticaretin ve kalkınmanın tam merkezindeyiz. Güçlü ekonomi, güçlü Elazığ ve güçlü yarınlar için durmadan çalışıyor, şehrimizin her köşesinde üyelerimizle buluşuyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz. Elazığ'ın geleceğini ekip ruhuyla, ortak akılla ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Çünkü biz sadece bugün için değil yarınlarımız için sahadayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı