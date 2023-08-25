Elazığ'da 'koç katımı' töreni düzenlendi

ELAZIĞ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle 'koç katımı' töreni düzenlendi. Törende üzerine Türk bayrağı çizilen ve 'Türkiye yüzyılı' yazılan koçlar, sürünün arasına bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün destekleriyle merkeze bağlı Kuşhane köyünde, birinci geleneksel 'koç katımı' töreni düzenlendi. Et ve süt veriminin arttırılması, hayvanların yılın ilk ayında doğuma başlaması için düzenlenen törende, üzerinde 'Türkiye yüzyılı' yazılan Akkaraman ırkı koçlar, koyunların arasına bırakıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisi için önemli bir sektör olduğunu belirterek, 'Elazığ'da küçükbaş hayvancılıkta büyük bir potansiyel var. Özellikle göçer hayvancılığında geçiş noktasında bir yer alıyor. Bu hayvancılığın canlı ve zinde tutulmasıyla beraber hem hastalıklara karşı daha güçlü ve dirençli canlılar elde etmek hem de et ve süt verimi daha yüksek ırklar geliştirmek için projelerimiz devam ediyor dedi.

Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer ise, koç katımının bir gelenek olduğunu belirterek, 'Elazığ'da ilk defa koç katımı etkinliği yapıyoruz. İnşallah her yıl daha güzelini yapacağız. Koç katımında hayvanları birleştiriyoruz. Bu süre zarfında doğuma hazırlanıyorlar. Koçları şimdiden bırakıyoruz ki hayvanlarımız yılın ilk ayında doğuma başlasın. Bu gelenek yıllar öncesinde sürekli yapılıyordu ama bu geleneğimizi bitirdiler. Biz de eski geleneklerimizi sürdürmek amacıyla bu yıl böyle bir çalışma yaptık diye konuştu.(DHA)