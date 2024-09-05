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Elazığ'da Hazar Gölü kenarındaki bungalovlar tatilcilerin ilgi odağı

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Elazığ'da doğayla iç içe olan ve Hazar Gölü kenarında bulunan bungalovlar, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Son yıllarda en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alan bungalovlar, Elazığ'da da rağbet görmeye başladı. Bu çerçevede Hazar Gölü kenarında Arda Koyunca tarafından kurulan bungalovlar bölgeye hizmet veriyor. Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van'dan gelen tatilciler, bungalovlarda havuzun, gölün ve ortamın tadını çıkartıyor.

Elazığ'da doğayla iç içe olan ve Hazar Gölü kenarında bulunan bungalovlar, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alan bungalovlar, Elazığ'da da rağbet görmeye başladı. Bu çerçevede Hazar Gölü kenarında Arda Koyunca tarafından kurulan bungalovlar bölgeye hizmet veriyor. Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van'dan gelen tatilciler, bungalovlarda havuzun, gölün ve ortamın tadını çıkartıyor.

22 standart bungalov, 2 de lüks villanın olduğunu belirten işletme sahibi Arda Koyuncu, "Totalde 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aşağı tarafta su sporları, açık hava sinema gibi etkinliklerimiz var. Burası Doğu'nun Ege'si olmuş durumdadır. Buraya bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Talepler oldukça yoğun. Çift kişilik standart bungalovlarımız kahvaltı dahil 3 bin lira. Yeni projelerimiz arasında büyük kiralamaya yönelik bungalovlar yapacağız. Gelecek sene inşallah Elazığ'ımıza onu da kazandıracağız. Buradaki standart bungalovlarımız 30 metrekarelik. İçerisinde klima, yatağı, duş, lavabo ve televizyonu var. Burada bir havuzumuz ve gölün kenarında otel misafirlerine ait plajımız var. Özelikle Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van ilinden misafirlerimiz geliyor. Talepler oldukça fazla. Aynı zamanda bungalovların üretimini de Elazığ'da yapıyoruz. Dolandırıcılarla başımız hakikaten belada. Burada olmayan fakat dolandırıcı olarak bungalov işleten birisi var. Vatandaşları mağdur ediyor. Devlet büyüklerimizden dolandırıcı olaylarının çözülmesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Hazar Gölü Hakkari Malatya Ekonomi Turizm Şırnak Batman Güncel Van

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