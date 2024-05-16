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Elazığ'da Ekmek Fiyatlarına Zam

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Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı. Fırıncılar, giderlerdeki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Elazığ Ekmek Zam Ekonomi Güncel Haberler

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