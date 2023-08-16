Elazığ'da Domates Hasadı Etkinliği: Türkiye Haritası Çizildi

Elazığ'da hasat döneminde kurutmalık ve salçalık domates hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, kurutmaya bırakılan domateslerle Türkiye haritası çizilerek, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazıldı. Elazığ'da yılda 80 ile 100 bin ton arasında değişen domates üretimi gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, domates üretiminin artmasıyla birlikte tarımsal sanayinin de geliştiğini ve ihracatın arttığını belirtti.

ELAZIĞ'da hasat döneminde kurutmalık ve salçalık domates hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, kurutmaya bırakılan domateslerle Türkiye haritası çizilerek, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazıldı.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde, hasat döneminde, kurutmalık ve salçalık domates hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, MHP Milletvekili Semih Işıkver, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Etkinlikte, kurutmaya bırakılan domateslerle Türkiye haritası çizilerek, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazıldı.

'YILDA 80 İLE 100 BİN TON ARASINDA DEĞİŞEN ÜRETİMİMİZ VAR'

Kentte yılda 80 ile 100 bin ton domates üretildiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, 'İlimizde yaklaşık 20 bin dekarlık tarım arazisinde yıla göre değişmekle birlikte 80 ile 100 bin ton arasında değişen bir üretimimiz var. Bu yıl üretim biraz daha artmış olacak çünkü bu bölgedeki domates ekim alanını 3 bin dekar daha arttırdık. Bu alanda çalışan işçi sayısı, bin ile bin 500 arasında değişiyor. 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde bin 500 tane işsiz kardeşimizi istihdam etmek suretiyle tarımsal üretimde istihdamın önemli bir yükünü alan bir sektör haline geldi. Yaklaşık 12 metreye 24 metrekarelik bir alanda Türkiye haritası kurduk dedi. Kılıç, Elazığ'ın tarımsal kapasitesini ihracata dönüştürme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, İlimizde üretmiş olduğumuz domates beraberinde tarımsal sanayinin de gelişmesini tetikliyor. Biz de ilimizde salça, kurutmalık ve domates unu üretiminin de buna bağlı olarak arttığını ve değiştiğini görüyoruz. İlimiz 2022 yılı itibariyle 19 buçuk ton salça ihracatı gerçekleştirdi. Ülkemiz 27'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bunların başında gelen ülkeler ise Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Hollanda geliyor. Biz bu ülkelere domates ihracatı gerçekleştirerek 2020 yılında 312 milyon dolar ihracat geliri etmiştik. Biz bu tarımsal kapasitemizi tarımsal ihracata dönüştüreceğiz ve ilimizde domates ihracatı gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız' diye konuştu.(DHA)