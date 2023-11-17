Elazığ'da bin 200 işletme destek alabilecek seviyede

ELAZIĞ'da düzenlenen Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı tanıtım toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, " Elazığ'da, destek alması olası olan işletme sayısı bin 200 tanedir. Ancak başvuran sayısı 718'dir. Bin 200 işletme bu desteği alabilecek seviyededir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca (KOSGEB) uygulanan 'Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı' toplantısı düzenlendi. Toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Vali Ömer Toraman, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, esnaf odası başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan İbrahimcioğlu, işletmelere destek başvurusunda bulunmaları için çağrı yaptı. Kentte 718 başvurunun aldığını belirten İbrahimcioğlu, destek alabilecek işletme sayısının en az bin 200 olduğunu belirterek, "Bugün toplantılarımızın son durağı olan Elazığ'dayız. KOSGEB olarak 1973 yılından bugüne kadar kobilerimize destek sunan bir kurumuz. 450 milyon dolarlık destek paketinin dağıtılmasına ilişkin müjdeyi vermiştik. Bugün burada olmamızın nedeni budur. 12-13 milyar liralık bir destekten bahsediyoruz. Bu para, 11 ile girecek. Bu miktarı iş insanlarımız 100 milyar gibi bir işlem hacmine dönüştürebilirler. Bu destek paketinden hasar durumuna göre istifade edilecektir. Biz bu parayı dağıtmak için buradayız. Hasar tespit raporu dolayısıyla çıkarttığımız listeler bizde. Elazığ'da, destek alması olası olan işletme sayısı bin 200 tanedir. Ancak başvuran sayısı 718'dir. İl müdürümüze bu 500 işletmeyi bulun, neden başvurmadıklarını öğrenin dedik. Elazığ'da bin 200 işletme bu desteği alabilecek seviyededir" dedi.

Toplantı, Başkan İbrahimcioğlu'nun konuşmasının ardından destek paketine ilişkin yapılan sunumlarla son buldu.