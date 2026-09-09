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Elazığ’da 7 bin dönümde domates hasadı sürüyor

Elazığ’da 7 bin dönümde domates hasadı sürüyor
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Elazığ’da hasadı süren domateste ortalama 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'da hasadı süren domateste ortalama 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Alatarla köyünde 7 bin dekar alana ekili domateste hasat devam ediyor. Organik olarak üretilen domateslerin bir kısmı kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilirken yaş olarak ise yurdun farklı illerine gönderiliyor. Sabahın ilk saatlerinde hasadına başlanan domateste, bu sene 20 bin ton rekolte hasat bekleniyor. Domates hasadının bir ay daha süreceği bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Elazığ'a gelerek domates ektiklerini aktaran Adem Koşut, "Yaklaşık 7 bin dönüm alan üzerinde domates ektik. Burada yaklaşık 6 ay kalıyoruz. Burada ekilen domateslerin hepsi organik ve genelde yurtdışına kurutmalık olarak gönderiyoruz. İzmir'de paketlendikten sonra İtalya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya gönderiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 7 bin dönüm alan üzerinde yaklaşık 15 ila 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Burada sadece kurutmalık üzerine değil, yaş olarak Türkiye genel, Gaziantep, Adana, İzmir, İstanbul, Samsun ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiyoruz. Her gün 600 kişi burada çalışıyor. Hasat 1 ay sonra biter. Seneye inşallah daha büyük kapasiteli yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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