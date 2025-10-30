Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Önümüzdeki 1 yıl içinde altında yükseliş trendi sürecek

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 3,75–4 aralığına çekti. Dünya Bankası ise yayımladığı Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, 2026 yılında emtia fiyatlarının son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı. Aynı raporda, petrol fiyatlarında düşüş, altın fiyatlarında ise yükseliş beklentisi dikkat çekti.

"İNSANLARIN ALTIN VE GÜMÜŞE KARŞI TEVECCÜHÜ OLDUĞUNU SÖYLEMEK LAZIM"

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, son dönemde yatırımcıların yeniden değerli metallere yöneldiğini belirterek, "İnsanların altın ve gümüşe karşı teveccühü olduğunu söylemek lazım. Bu yönelim özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin artmasıyla birlikte daha da belirgin hale geldi." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 YILLIK ZAMAN ZARFI İÇERİSİNDE ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDECEK"

Erdoğan, altın fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "Önümüzdeki 1 yıllık zaman zarfı içerisinde altında yükseliş trendi devam edecek." ifadelerini kullandı. FED'in faiz indirimi politikasının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

"ALTIN VE FAİZLERDEKİ GERİLEME EĞİLİMİ REEL PİYASAYA YANSIYOR"

Faizlerin düşüş eğiliminin reel ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacağını ifade eden Erdoğan, "Altın ve faizlerdeki gerileme eğilimi reel piyasaya yansıyor." diyerek, bu durumun piyasalarda bir rahatlama dönemi başlatabileceğini belirtti.

"ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNİN İVMELENECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, altın fiyatlarının yeniden ivme kazanacağını vurgulayarak, "Altında yeniden yükseliş trendinin ivmeleneceğini göreceğiz. Bu dönemde kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede altın yatırımcı için güvenli liman olmaya devam edecek." dedi.