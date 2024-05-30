Üye Girişi
Haberler

Ekonomik Güven Endeksi Mayısta Azaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu. Aynı dönemde tüketici güven endeksi artarken, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise azaldı.

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 99 olan endeks mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,3

Temmuz99,4

Ağustos94,2

Eylül95,5

Ekim96,6

Kasım95,3

Aralık96,4

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

 Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title