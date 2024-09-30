Hükümet kanadından ekonomik büyümeye ilişkin farklı rakamlar açıklanıyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını sunan Orta Vadeli Program 6 Eylül 2023'ten bu yana gündemde. 2026'ya kadar enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerine ilişkin hükümet kanadından farklı açıklamalar geliyor. Enflasyon, faizler, işsizlik ve ekonomik büyümeye dair Orta Vadeli Program kapsamında yapılan değerlendirmeler kafa karıştırıyor.

ORTA VADELİ PROGRAMDA HEDEFLER Mİ DEĞİŞTİ?

2023-2026 arası 3 yıllık dönemi kapsayan programın dört temel hedefi vardı: "Afet yaralarının sarılması; enflasyonun tek haneye düşürülmesi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi; ve sosyal adalet ve refahının güçlendirilmesi."

Orta vadeli program için ilk büyük tartışma, 2023 yılı büyüme tahmini konusunda yaşandı. Daha önce yüzde 5 olarak tahmin edilen yıllık büyüme, OVP'nin açıklanmasıyla %4,4'e çekildi. Programa tam desteğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin enflasyonla mücadele için sıkılaşma adımları atarken büyüme önceliğinden de vazgeçmeyeceğini vurgulamıştı.

BÜYÜME KONUSUNDA FARKLI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve kabine, 5 Eylül'de yeni OVP tanıtım toplantısına katıldı. Yeni OVP'ye göre büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü. Benzer şekilde 2025 yılı için beklenen ekonomik büyüme de %4,5'ten yüzde 4'e çekildi. Büyüme tahminindeki bu değişim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla bir kez daha kafaların karışmasına neden oldu.

ERDOĞAN DAHA YÜKSEK BÜYÜME İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasındaki en can alıcı yer "Orta Vadeli Program'ın yıllık yüzde 5'in üzerinde büyüme hedeflediği"ne yönelik ifadeleri oldu. Erdoğan'ın, son bir yılda %5'ten % 3,5'e çekilen büyüme tahmini için %5'in üzerini hedef göstermesi, "ekonomi programında tahminler tutmuyor mu" sorusuna neden oldu.

OECD 2024 İÇİN TAHMİN YÜKSELTTİ

Öte yandan OECD'den geçen hafta yapılan bir açıklamada 2024 Küresel Büyüme Tahminini %3,1'den %3,2'ye revize edilmişti. Önümüzdeki yıl için küresel büyüme tahmini ise daha önce yapılan %3,2 oranında sabit bırakılmıştı. OECD'nin bu açıklamasıyla Türk ekonomisinin küresel ekonomiden negatif yönde ayrıştığı görüldü.

ŞİMŞEK: BÜYÜMEDEKİ YAVAŞLAMA GEÇİCİ

Mehmet Şimşek ise tüm bu gelişmelerin ardından pazar günü yaptığı konuşmada bazılarının "büyüme yavaşlıyor" diyebileceğine değinerek "Bu geçici yavaşlamadır. Çünkü biz daha yüksek, sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümü sağladığında verimliliğin, rekabetin ve büyüme potansiyelinin artacağını belirtti.