Ekonomi Yazarı Osman Saffet Arolat'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

81 YAŞINDA hayatını kaybeden ekonomi yazarı ve gazeteci Osman Saffet Arolat için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi. Osman Saffet Arolat Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arolat'ın cenazesi 2 Kasım Perşembe günü Çanakkale'deki Assos Behramkale Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ekonomi yazarı ve gazeteci Osman Saffet Arolat 22 Ekim'den bu yana tedavi gördüğü hastanede Salı günü hayatını kaybetti. Arolat için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi. Törende taziyeleri Arolat'ın eşi Ayşe Nurcan Arolat ve oğlu Ali Arolat kabul etti. Düzenlenen törene Arolat'ın meslektaşları, yakınları, iş dünyasından isimler katıldı. Osman Saffet Arolat, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arolat'ın cenazesi 2 Kasım Perşembe günü Çanakkale'deki Assos Behramkale Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"YUMUŞAK BİRLEŞTİRİCİ VE ETKİLEYİCİ BİR KİMLİĞİ VARDI"

TGC Başkan Vekili Vahap Munyar törende yaptığı konuşmada, "Maalesef yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında felç geçirdi. O felci engelleyemedi çünkü inatla hasta olduğunu bile bile uçağa bindi gitti. Gaziantep'te hastaneye yatmak zorunda kaldı. Çok şey öğrendik gerçekten. Saygıyla eğiliyorum önünde" dedi. 24. dönem CHP milletvekili Umut Oran ise, "Sadece gazetecilerin değil Türkye'nin ağabeyiydi" dedi.

Posta Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar ise, "1968 gençlik hareketinin önemli isimlerinden biriydi. O zaman da yayıncılık yapardı. Daha sonra gazeteci oldu. Ben de gazeteci oldum. Meslektaş olarak biraraya geldik. Meslektaş olarak birçok meselede birlikte hareket ettik. Yumuşak, birleştirici ve etkileyici bir kimliği vardı" diye konuştu. Osman saffet Arolat'ın cenazesi Türkiye Gazetecileri Cemiyeti'nde düzenlenen törenin ardındsan Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Taziyeleri eşi Ayşe Nurcan Arolat ve oğlu Ali Arolat kabul etti. Ayşe Nurcan Arolat, "Onu çok özleyeceğim. Onun yeri asla dolmaz. Benim için çok önemli biriydi. Bu kadar sakin, bu kadar bilge bir adam hayatımda ilk defa gördüm" şeklinde konuştu. Oğlu Ali Arolat ise "Kendisini gayet iyi bir gazeteci olarak ama onun ötesinde çok çok iyi bir insan olarak bilirim. Tevazu sahibiydi. Çok çalışkandı. Hayatını kendi inandıkları doğrultusunda yaşadı. Mesleğini çok sevdi. Son günlerine hatta vefat ettiği güne kadar benimle birlikte hasta yatağında yazısını tape ettirecek kadar bu mesleği çok seviyor. İyi bir insan olarak kendisini hatırlarım. O şekilde bilirim" dedi.

"1968 KUŞAĞININ ÖNDER GAZETECİLERİNDEN BİRİDİR"

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "1968 kuşağının önder gazetecilerinden biridir. Bizim de arkadaşımızdır. Uzun süre siyasi tarafı ağırlıklı bastı. Gazetecilik tarafında da son yıllarda öne çıktı. Gerçekten şu gördüğünüz çelenkler içerisinde hiçkimseye bu kadar ben önemli bir bankacılar olsun, diğer kurumlar olsun büyük iş aleminin çelenklerinin burada olmasına şaşırdım. Çünkü hakkına değeri vermişler" ifadelerini kullandı. İşinsanı Ethem Sancak ise, "Bir ağabeyimi, bir parçamı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ülke adına da üzülüyorum böyle bir değeri, beyni yitirdiğimiz için. Her koşulda fikir yürüten, felç geçirdiği zaman bile onu önemsemeyip ülkeyi düşünen, ekonomi gazeteciliğinde duayen, çalıştığı kuruma sonuna kadar sadık ve vefalı, farklı bir insan tipiydi" dedi. 81 yaşında hayatını kaybeden ekonomi yazarı ve gazeteci Osman Saffet Arolat'ın cenazesi 2 Kasım Perşembe günü öğle namazına mütaekip Çanakkale'deki Assos Behramkale mezarlığında toprağa verilecek.