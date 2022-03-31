EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim ve enerji dönüşümünün uluslararası finansmanı ele alındı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı-Başkent Üniversitesi" oturumu gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen fuar, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez, İklim ve Enerji Dönüşümünün Uluslararası Finansmanı- Başkent Üniversitesi oturumunun ilk bölümünde, iklim değişikliğiyle mücadelede banka olarak iddialı bir hedef belirlediklerini ifade ederek, "Portföyümüzün minimum yarısını yeşil ekonomiye geçiş amacıyla kullandırılan kredilerden, ortaklıklardan oluşturulmasını hedefledik. Ağırlıklı olarak özel sektörle çalışıyoruz. Yüzde 90'dan fazlası özel sektör. Dönüşümün önemli bir kısmını özel sektörde çalışarak yapacağız. Aynı zamanda 2023'e kadar finanse edeceğimiz tüm projelerin Paris Anlaşması ile uyumlu olması hedefini getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı da insanlığın iklimi değiştirdiğini ve bir an önce normale dönülmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki olumsuz değişimin kirlilik olarak sonuçlandığına işaret eden Kaymakcı, "Kirletmeyi durdurmamız lazım. Bunun için emisyon hacmini azaltmak ya da sıfırlamak lazım. Hava ve suyu kirletmeyi durdurmamız lazım. İkincisi, bir an önce sürdürülebilir politikalara girmemiz gerekiyor. İklim değişikliği dediğimizde hala daha çevre kavramında takılıp kalıyoruz, ötesini göremeyen büyük bir kesim var. İklim değişikliği denilince üretim, tüketme ve sanayi modelini gözden geçirmemiz lazım. Politikaların bir an önce hazırlanıp uygulamaya konulması gerekiyor." diye konuştu.

Kaymakcı, karbonsuz ekonomilerin oluşturulmasında ciddi bir finansman desteği gerektiğini ve her ülkenin finansman konusunda eşit konumda olmadığını belirtti.

Türkiye'nin de bu alanda çalışmalarına hız verdiğine işaret eden Kaymakcı, "İlke olarak Paris Anlaşması'na katılıyoruz ancak finansman açısından desteğe ihtiyacımız var. Bu süreçte BM, Dünya Bankası, uluslararası finans kurumları özellikle Almanya ve Fransa'nın iş birliğiyle mutabakat zaptı imzaladık. Türkiye, 2014 -2020 döneminde 3,2 milyar avroluk bir fondan yararlandı." dedi.

"Türkiye'de 50 projeyi destekledik"

Japonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Başkanı Watanabe Nobuhiko, her ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede farklı yaklaşımları benimsediğini belirterek, "Japonya iklim değişikliği ile mücadeleyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. Sıfır emisyonlu bir ekonomiye ulaşmak sıra dışı bir çalışma ve yaklaşım yanında teknoloji gerektiriyor. Ayrıca endüstrideki iş modellerini değiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Kalkınma Ajansı Direktörü Tanguy Denieul de Türkiye'de yoğun şeklide iklim aktivitelerine 2005'te başladığını dile getirerek, "Türkiye'deki yaklaşık 50 projeyi destekledik. Hemen hemen 4 milyar avroluk destek sağladık. Türkiye ve Fransa ilişkilerini geliştirdik. Ayrıca iklim finansmanı adı altında Türkiye'de birçok sektörde kullanılmak üzere, 2022-2024 yılları için yaklaşık 935 milyon dolar aktarılacak." ifadelerini kullandı.

Mayısta Türkiye İklim Değişikliği Gelişim Raporu açıklanacak

Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Laurent Debroux de Dünya Bankası'nın gündemindeki en önemli konunun iklim dönüşümü olduğunu söyledi.

Geçen yıl 26 milyar doların iklim değişikliğiyle mücadeleye aktarıldığını ifade eden Debrouz, "Türkiye'nin yer aldığı 'Türkiye İklim Değişikliği Gelişim Raporu, hükümet yetkililerine aktarılarak, tartışılacak. Mayıs sonunda yayımlanacak. Ekonomik ve sosyal gelişim, ülkenin öncelikleri gibi konuların yer aldığı detaylı bir analiz ortaya konulacak. İklim değişikliği ekonomik gelişim için önemli, ve iş stratejileri için olumlu katkısı olacak." dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise konuşmasında, Türkiye tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ve fuar kapsamında oluşan tablonun gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya genelinde birçok alanda ilkleri gerçekleştirildiğini kaydeden Haberal, "Ülkemiz bilim ihraç ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi asrın medeniyet düzeyini yakalamış durumdayız. Problemimiz çok, ancak insan olan her yerde problem olur. O problemleri başkaları değil biz çözeceğiz. Bilim ve akıl ışığında. Toplumların üç omurgası vardır, bunlar sağlık, eğitim ve adalet. Bir tanesinde sorun var ise topal, ikisinde sorun varsa yürüyemezsiniz. Bunları bizler düzelteceğiz. Bu ülke kendine yeten 7 ülkeden biridir." diye konuştu.