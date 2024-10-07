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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonda düşüş sürüyor

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yapılan açıklamada, ekonominin geliştirilmesi için yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve mevcut ekonomik kazanımların kalıcı hale getirilmesi hedefinin vurgulandığı belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) yapılan açıklamada temel hedeflerinin, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarını kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımak olduğu belirtildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı sekizinci toplantısını bugün gerçekleştirildi aktarıldı. Geçen yıl uygulamaya konulan ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçlar elde edilmeye devam ettiği vurgulandı.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ettiğini ifade edilen açıklamada, "Büyüme daha dengeli bir komposizyon sergilerken istihdam artmakta işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makrofinansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"AMAÇ ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTIRMAK"

Program kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Bir önceki Programın devamı niteliğinde olan Eylül ayında açıkladığımız Orta Vadeli Program (2025-2027)'ın temel amacı, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır. Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

79 AYRI TEDBİR GÖRÜŞÜLDÜ

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten açıklamada, "2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Söz konusu eylemlerin 31'i büyüme ve ticaret, 13'ü beşeri sermaye ve istihdam, 6'sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19'u kamu maliyesi, 10'u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer almaktadır. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Takvimlendirilen yapısal reformlar ve ilerleme durumları önümüzdeki dönemde yapılacak EKK toplantılarında gündeme alınarak yakından takip edilecektir" denildi.

TOPLANTIDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE VARDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonda düşüş sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Politika Ekonomi Finans

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