Ekim Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında işsizlik oranının önceki aya göre yüzde 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3. İstihdam edilenlerin sayısı, ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüze 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3 OLDU

İşgücü, ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 53,1 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda yüzde 35,7. 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.