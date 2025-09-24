EGİAD'dan KKTC'ye ekonomik ve ticari iş birliği ziyareti

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) güçlü bir kadroyla çıkarma yaptı. Ekonomik ve ticari iş birliği ziyareti, kardeş vatan KKTC ile ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlenmesine önemli katkılar sunarken, zaten güçlü temellere sahip olan ikili ilişkilerin, bu tür temaslarla daha da derinleşeceği vurgulandı.

2025'in ilk yarısında, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,24 milyar dolar seviyesine ulaşırken, yine aynı dönemde KKTC'nin Türkiye'ye ihracatı 72 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı ise 1,168 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yıllık toplamda ise ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye erişti. Türkiye, bu veriler ışığında KKTC'nin en büyük ticaret ortağı ve en önemli yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. KKTC'nin toplam dış ticaretinde Türkiye'nin payı yarıdan fazla olup, bu da kardeş ülkeler arasındaki ekonomik bağın ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor. Bu güçlü ekonomik tablo, yalnızca mal ve hizmet ticaretiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda yatırım, istihdam, girişimcilik ve teknoloji transferi açısından da iki ülke arasında önemli iş birliği fırsatları sunuyor. Bu perspektifle EGİAD, KKTC ekonomik ve ticari iş birliği ziyareti gerçekleştirerek hem ekonomik hem kültürel bağları daha da güçlendirmek için kolları sıvadı. EGİAD İş Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde ve Döveç Group of Companies sponsorluğunda düzenlenen ziyaret, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı liderliğinde gerçekleştirildi. Yoğun bir programla yapılan temaslarda, ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ve toplumsal bağların da geliştirilmesine katkı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme

EGİAD heyetinin en önemli ziyareti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile oldu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı bu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Yenilenebilir enerji, dijitalleşme, turizm, eğitim, sağlık ve inşaat sektörleri iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişiminde önemli fırsatlar sunmaktadır. EGİAD olarak bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak projeler üretmeye hazırız." dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ise, KKTC'nin sahip olduğu potansiyeli ve Türk iş insanlarının ziyaretlerinin ilişkileri pekiştirmedeki önemini vurguladı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile buluşma

Heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Özhelvacı burada yaptığı konuşmasında: "Kardeş ülke Kıbrıs ile olan ilişkilerimizi her zaman öncelikli görüyoruz. Ekonomik iş birliğinin yanı sıra kültürel ve sosyal bağlarımızı da güçlendirmek büyük önem taşımaktadır." dedi. Öztürkler ise EGİAD'ın geniş katılımlı ziyaretini "bir ekonomik çıkartma" olarak nitelendirerek, Türk iş insanlarının KKTC'ye yatırım yaparken pozitif ayrımcılık göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na ziyaret

EGİAD heyeti, daha sonra KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, EGİAD'ın genç istihdamı, girişimcilik ve eğitim alanında hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi aktarıldı. Özhelvacı, "NEET Gençler Raporu" üzerine hazırladıkları çözüm önerilerini paylaşarak, gençlerin iş gücüne kazandırılmasının hem Türkiye hem KKTC için öncelikli bir mesele olduğunu belirtti. Çavuşoğlu ise, Türkiye'deki iş insanlarının KKTC'yi tanımasının önemini vurgulayarak daha fazla Türk yatırımcıyı ülkelerinde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ziyareti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile de görüşme sağlayan EGİAD heyeti, KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğulları ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeye, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yusuf Tekinay, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Döveç Group temsilcileri de katıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı konuşmasında: "Türkiye'den kardeş ülkemiz KKTC'ye yapılan yatırımlar yalnızca ekonomik katkı sağlamakla kalmıyor, istihdam yaratıyor ve genç girişimciler için yeni fırsatlar doğuruyor. EGİAD olarak, bu ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler üretmeyi ve Ege iş dünyasının potansiyelini KKTC ile buluşturmayı arzuluyoruz." dedi. Emirzadeoğulları ise, Türkiye'den gelecek yatırımların ve KKTC ürünlerinin tercih edilmesinin ada ekonomisi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs GİAD ile tanışma toplantısı

Ziyarette, EGİAD ve Kuzey Kıbrıs GİAD üyeleri bir tanışma toplantısında bir araya geldi. Karşılıklı tecrübe aktarımı, ortak projeler ve ticaret heyetleri planlanırken, iki dernek arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlenmesi hedeflendi. Kuzey Kıbrıs GİAD ayrıca İzmir'e davet edildi.

Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Ticaret Paneli

EGİAD, KKTC çıkarmasında Döveç Group iş birliğiyle Ekonomi ve Ticaret Paneli de düzenledi. Panel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Ataoğlu, KKTC'nin doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla cazip bir yatırım destinasyonu olduğunu belirtirken, Türkiye'den gelecek güçlü destek ve yatırımların önemine değindi. Panelde, Ekonomist Hasan Güngör, Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Avukat Çağın Öztenay ve Mali Müşavir Evren Erk, KKTC'deki yatırım fırsatlarını detaylı şekilde aktardı. Program, Döveç Group'un proje sunumlarıyla tamamlandı.

Kapalı Maraş ziyareti

Yoğun program çerçevesinde heyet, Gazi Mağusa'daki Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etti. 1974 sonrası uzun yıllar kapalı kalan ve 2020'de yeniden ziyarete açılan bölge, EGİAD üyelerine ada tarihini ve kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sundu. - İZMİR