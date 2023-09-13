Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, Singapur'da tanıtım atağına devam ediyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılında agresif bir tanıtım atağıyla ihracatta yeni rekorlar kırmayı hedefliyor. Hedef pazarı olan Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'da Singapur üzerinden büyümeyi amaçlayan sektör, Seafood Expo Asia Fuarı'nda Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini tanıtma fırsatı buldu.

Ege Bölgesi'nde gıda ihracatının lideri olan, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye ihracatının zirvesinde yer alan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yeni rekorlar kırmak için 2023 yılında agresif bir tanıtım atağı sürdürüyor. Sektör, hedef pazarı olan Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'da Singapur üzerinden büyümeyi hedefliyor.

Geçen hafta Kenya'da Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin bu haftaki durağı, dünyanın en önemli transit ticaret merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ulaşan dünyanın güçlü birliklerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) kurucu ülkeleri arasındaki Singapur oldu. Singapur'da 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Seafood Expo Asia Fuarı'na katılarak levrek, çipura, Türk somonu, kaya levreği, füme alabalık, süt ürünleri ve sektörün iştigal sahasındaki diğer ürünlerin ihracatını artırmak için tanıtım yaptıklarını anlatan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Singapur'un büyük çoğunluğu Çin'den olmak üzere yıllık 1,3 milyar dolarlık su ürünleri ithal ettiğini, bu ithalattan Türkiye olarak 50 milyon dolarlık pay almayı amaçladıklarını, Singapur'da dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini tanıtma, ürünlerle ilgili bilgi verme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Singapur'un dünyanın en önemli reexport (transit ticaret) merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, "Singapur yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ülke gibi görünmekle birlikte açık bir ekonomiye sahip ve yıllık 800 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıyor. Singapur'un bu özelliğinden yararlanmak istiyoruz. Singapur, Dünya Bankası'nın 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2. sırada yer alıyor. Güçlü bir hukuk devletine ve etkili bir düzenleyici sisteme sahip, ihracatçılarımızın gönül rahatlığıyla ticaret yapabileceği bir pazar. 10 ülkenin üyesi olduğu yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ulaşan, dünyanın güçlü birliklerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) kurucu ülkeleri arasında. Bu özellikleriyle Singapur büyümek istediğimiz ülkeler arasında öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye 2022 yılında Singapur'a 800 milyon dolar ihracat yaptı, 473 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi

Singapur'da 11-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Seafood Expo Asia Fuarı'na Türkiye'den 4 firma katılırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ni Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Ergül ve Keskin Keskinoğlu temsil etti. Fuarda 40 ülkeden 300'den fazla firma yer aldı. Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan, fuarda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Türk firmalarını ziyaret ederek, Singapur ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Türk ihracatçılarıyla paylaştılar. - İZMİR