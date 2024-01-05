Ege İhracatçı Birlikleri 2023 İhracat Performansını Değerlendirdi

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 2023 yılı ihracat performansı değerlendirme ve 2024 yılı öngörüleri toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracat rakamlarımızda mevcudu koruyabilmiş olmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında mevcudu korumak, 2023 yılındaki kadar kolay olmayacak. 2024 yılını ümit yılı olarak tanımlamak istiyoruz" dedi.

2023 yılını yaklaşık 18,5 milyar dolar bandında ihracatla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2023 yılı ihracat performansını ele alarak, 2024 yılına dair öngörüleri değerlendirdi. Toplantıya; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanları katıldı.

"İhracatçılarımızda 2023 yılının yorgunluğu var"

2023 yılındaki hedeflerinin mevcudu korumak olduğuna daha önceki açıklamalarında değindiğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "1 yılın sonunda karşınıza geldiğimizde ihracat rakamlarımızda mevcudu koruyabilmiş olmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılı için sizlere daha güzel mesajlar vermek isterdim; ancak 2024 yılında da hedefimiz mevcudu korumak olacak. 2024 yılında mevcudu korumak, 2023 yılındaki kadar kolay olmayacak. İhracatçılarımızda 2023 yılının yorgunluğu var. Sermayelerimiz azaldı. 2024 yılının ilk yarısında yüksek enflasyonist ortamın süreceği anlaşılıyor. Maliyet artışları sonrasında nihai ürünlerimizi daha yüksek fiyatlara müşterilerimize teklif etmek durumunda kalıyoruz. Son maliyet artışlarıyla nihai ürünlerimizde yüzde 25-30'luk fiyat artışları olacak. Tabii bu artış oranını her müşterimize kabul ettirmemiz mümkün değil. Müşteri kayıpları yaşamamız büyük muhtemel. Anlayacağınız 2024 senesi çok parlak bir yıl olmayacak. 2024 yılı enflasyonu kontrol altına almamız gereken bir yıl. Bunun için acı ilacı içmemiz gerekiyor. Acı ilacı içerken ölümcül olmamalı, sosyal dengeler bozulmamalı. 2024 yılında Türkiye'nin yatırım yapması lazım. 2022 ve 2023 yılında sermayeler yara aldı 2024 yılını ümit yılı olarak tanımlamak istiyoruz" dedi.

Eskinazi, "Biz etkenlerin bazılarını öngörebiliyorduk; ama öngörmediğimiz zorluklarla da karşılaştık. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız 11 ilimizde 15 milyon insanımızın hayatında silinmez izler bırakan Kahramanmaraş depremleri öngöremediğimiz etkenlerin başında geliyordu. 2023 yılında deprem ihracatımızın 6 milyar dolar kayıp yaşamasına yol açarken, Türk ekonomisi 100 milyar doların üzerinde bir kaynağı bu 11 ilimizin tekrar ayağa kalkması için ayırmak zorunda. 2023 yılında en büyük ihraç pazarımız; Avrupa Birliğindeki resesyon, Türkiye'de iki turlu yaşadığımız seçim, yüksek enflasyon, savaşlar ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldi. Biz tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılında arı gibi çalışmaya devam ettik" ifadelerine yer verdi. - İZMİR