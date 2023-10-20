Ege Bölgesi'nde 2023-2024 Sezonunda 179 Bin Ton Pamuk Üretimi Bekleniyor

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği işbirliğinde yapılan tahmin çalışmaları sonucunda, Ege Bölgesi'nde 2023-2024 sezonunda 104 bin hektar tarım arazisinde 179 bin ton pamuk üretiminin beklendiği açıklandı.

İZMİR'de düzenlenen toplantıda 2023-2024 sezonu Ege Bölgesi rekolte tahmin sonuçlarıyla ilgili bilgiler veren İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, "Ortalama kütlü veriminin dekarda 440 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretimin 460 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 179 bin ton olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği iş birliğinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'yle yapılan 2023-2024 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesi tahmin çalışmalarının sonuçları açıklandı. 2023- 2024 yılı Ege Bölgesi pamuk ekili alan ve kütlü üretim tahmin sonuçlarına göre Ege Bölgesi'ndeki 104 bin 493 hektar alanda ortalama verimin 4 bin 403 kilogram hektar olduğu bildirildi.

'FİYATLAR ÜRETİMİ VE TİCARETİ ETKİLİYOR'

İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Rusya-Ukrayna savaşından sonra İsrail-Filistin savaşının dünyanın gündemine oturduğunu söyleyerek, sivillerin ve masum insanların yaşamını yitirmesinin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Tarımsal üretim ve emtia piyasalarının savaşlardan ve hayatın normal akışını engelleyen deprem ve iklimsel olaylardan en hızlı ve en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkati çeken Uçak, "Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticiler ve sanayicilerin pamuk sektörünün neredeyse yüzde 40'ını temsil ettiğini belirtti. Bölgede birçok işletme deprem nedeniyle hasar gördü ve eksik kapasiteyle çalışmakta. Yaklaşık son dokuz aydır pamuk piyasası beklenen ve istenen yapıda değil. Dünya pamuk fiyatları neredeyse kilogramda 60 TL seviyelerinde dolaşırken yerli pamuk fiyatımız 45-46 lira seviyelerini geçemiyor. Böylesi bir fiyat yapısı sürdürülebilir üretimi ve doğal olarak ticareti olumsuz etkiliyor" dedi.

'PRİM DESTEĞİ KİLOGRAM BAŞINA EN AZ 5 TL SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİ'

Uzun vadeli doğru politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Uçak, üreticinin ve sanayicinin finansmana erişimi sağlanarak tarımsal üretim maliyetlerinin döviz kurlarındaki artışa karşı korunması gerektiğini savundu. Prim desteğinin kilogram başına en az 5 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Uçak, "Pamuk sektörünün içinde bulunduğu sorunlara hızlı ve uzun vadeli çözümler sunulmadığı takdirde ekim alanlarımız ve dolayısıyla üretimimiz bir sonraki yıl daha da gerileyecek ve 30 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirine sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün ham madde açısından dışa bağımlılığı artacaktır" ifadelerini kullandı.

'DEKARDA 440 KİLO VERİM'

Uzun yıllardır yapılmakta olan pamuk rekolte tahminlerinin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten Uçak, 2023-2024 sezonu Ege Bölgesi rekolte tahmin sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 12,3 oranında azalarak 104 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin dekarda 440 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretimin 460 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 179 bin ton olacağı tahmin edilmektedir."

SÖKE'YE LİSANSLI DEPO

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel de konuşmasında pamuk denince akla Söke'nin geldiğini söyleyerek, "Pamuk ambarı Söke'mizdir. Ovamızda 315 bin dekarlık alana pamuk ekimi yapıldı. Coğrafi işaret aldık. Pamuğa başka bir değer de katmak için Lisanslı Depo A.Ş'yi kurduk. Bu deponun 17 bin 500 kapasitesi var. Bir ay gibi bir sürede bu depoyu tüm üreticilerimizin hizmete sunacağız" diye konuştu.