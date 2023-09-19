Efeler Belediyesi Tarımsal Üretimde Şevketibostanları Toprakla Buluşturdu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Şevketibostan tohumları belediyenin 27 dönümlük arazisinde toprakla buluşturuldu.

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın oldukça önem verdiği tarımsal kalkınma projeleri, belediye personelinin emeğiyle hayat buluyor. Belediye arazilerinde üretime devam eden Efeler Belediyesi; enginar, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürününün yanında lezzet ve şifa kaynağı şevketibostanları da toprakla buluşturmayı sürdürüyor. Belediye eliyle 3 yıldır üretimi yapılan şevketibostanların, bu yılki ikinci ekimi, Tepecik ve Şahnalı mahallelerindeki toplam 27 dönümlük arazide yapıldı. Özenle çalışan kadın emekçiler, Efeler'in bereketli topraklarına şevketibostan tohumlarını ekti. Şubat-Mart aylarında hasadı yapılacak şevketibostanlar, Efeler Belediyesi'nin Yüzde 100 Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getirildikten sonra Efe Bakkal raflarında yerini alacak. Belediye, efelerpazari.com internet sitesi üzerinden verilen siparişlerle de yörenin bu kıymetli tadını Türkiye'nin her ulaştırmaya devam edecek.

"Halkımıza ve Efeler'imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz" diyen Başkan Atay; "Belediyemizin tarım arazilerinde yetiştirdiğimiz; enginar, şevketi bostan, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, ejder meyvesi, domates, biber ve kuşkonmaz gibi ürünlerimizi fabrikamızda konserve haline getiriyoruz. Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleştiği, kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiği şartları oluşturduk, bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizin yerli tarım ürünlerine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN