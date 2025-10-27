Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali: Kültür ve Bilinçli Tüketimin Önemi

Edremit'te düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, zeytinyağının bir kültür olduğunu vurgularken, tağşişle mücadelenin en önemli ayağının bilinçli tüketici olduğunu ifade ettiler.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde Varol Zeytincilik'e ait zeytin bahçesinde festival kapsamında yapılan zeytin hasadında konuşan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "FestOlive Edremit'in amacı, zeytinyağı kültürünü vatandaşlarımızla buluşturmak ve bölgemizin kıymetli markalarını dünyaya tanıtmak. Zeytinyağı bir kültürdür; her zeytinyağı aynı değildir ve fabrikasyon ürünü değildir. Gerçek fabrika, arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu ağaçtan doğal yollarla elde edilen zeytinyağları her yıl farklı tat ve nefasetle sofralara ulaşır. Bu nedenle festivalimiz çok önemli çünkü Türkiye'nin ilk Zeytinyağı Tadım Festivali olma özelliğini taşıyor. Uzman tadımcılarımız eşliğinde Edremit'e gelin, zeytinyağının kültürel yolculuğuna hep birlikte çıkalım" dedi.

Zeytin ve zeytinyağının bölge için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Çetin, "Edremit Körfezi, Ayvalık'tan Burhaniye'ye, Küçükkuyu'ya kadar uzanan coğrafyasıyla, Kaz Dağları ve Madra Dağları'nın bereketiyle Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği yerdir. Bu kültürü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Tağşişle mücadelenin bilinçli tüketiciyle mümkün olacağını vurgulayan Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ise, "Biz zeytini nasıl meşakkatle topladığımızı biliyoruz ama misafirlerimiz de görsün istiyoruz. Ürettiğimiz bu nadide ürünün içinde binbir emek var. İyi bir zeytinyağının nasıl hasat edildiğini, nasıl üretildiğini öğrenen tüketici, kötüyle mukayese edebilir. Tağşişin ne olduğunu bilmek, iyi zeytinyağını tanımakla başlar. Bu mücadelede en önemli görev bilinçli tüketiciye düşüyor. Siz doğruyu bilirseniz, biz üreticiler de arkanızdan geliriz" şeklinde konuştu.

Zeytin bahçesinde toplanan zeytinler daha sonra fabrikaya görtürülerek burada zeytinyağı üretim adımları katılımcılara tek tek gösterildi. Ayrıca üretilen yağ için tadım yapıldı. - BALIKESİR