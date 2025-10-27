Haberler

Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali: Kültür ve Bilinçli Tüketimin Önemi

Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali: Kültür ve Bilinçli Tüketimin Önemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit'te düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde, zeytinyağının bir kültür olduğu vurgulanarak, tağşişle mücadelenin bilinçli tüketicilerle sürdürülebileceği ifade edildi. Festival, bölgenin zeytinyağı kültürünü tanıtmayı ve kaliteli ürünlerin bilinçli tüketilmesini amaçlıyor.

Edremit'te düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, zeytinyağının bir kültür olduğunu vurgularken, tağşişle mücadelenin en önemli ayağının bilinçli tüketici olduğunu ifade ettiler.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde Varol Zeytincilik'e ait zeytin bahçesinde festival kapsamında yapılan zeytin hasadında konuşan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "FestOlive Edremit'in amacı, zeytinyağı kültürünü vatandaşlarımızla buluşturmak ve bölgemizin kıymetli markalarını dünyaya tanıtmak. Zeytinyağı bir kültürdür; her zeytinyağı aynı değildir ve fabrikasyon ürünü değildir. Gerçek fabrika, arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu ağaçtan doğal yollarla elde edilen zeytinyağları her yıl farklı tat ve nefasetle sofralara ulaşır. Bu nedenle festivalimiz çok önemli çünkü Türkiye'nin ilk Zeytinyağı Tadım Festivali olma özelliğini taşıyor. Uzman tadımcılarımız eşliğinde Edremit'e gelin, zeytinyağının kültürel yolculuğuna hep birlikte çıkalım" dedi.

Zeytin ve zeytinyağının bölge için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Çetin, "Edremit Körfezi, Ayvalık'tan Burhaniye'ye, Küçükkuyu'ya kadar uzanan coğrafyasıyla, Kaz Dağları ve Madra Dağları'nın bereketiyle Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği yerdir. Bu kültürü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Tağşişle mücadelenin bilinçli tüketiciyle mümkün olacağını vurgulayan Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ise, "Biz zeytini nasıl meşakkatle topladığımızı biliyoruz ama misafirlerimiz de görsün istiyoruz. Ürettiğimiz bu nadide ürünün içinde binbir emek var. İyi bir zeytinyağının nasıl hasat edildiğini, nasıl üretildiğini öğrenen tüketici, kötüyle mukayese edebilir. Tağşişin ne olduğunu bilmek, iyi zeytinyağını tanımakla başlar. Bu mücadelede en önemli görev bilinçli tüketiciye düşüyor. Siz doğruyu bilirseniz, biz üreticiler de arkanızdan geliriz" şeklinde konuştu.

Zeytin bahçesinde toplanan zeytinler daha sonra fabrikaya görtürülerek burada zeytinyağı üretim adımları katılımcılara tek tek gösterildi. Ayrıca üretilen yağ için tadım yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.