Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nden 106 Milyon Dolar İhracat

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) geçen yıl 106 milyon 494 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları 4. birleşimi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, komisyon raporları sunuldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Vedat Koyuncu, Edirne OSB'nin 2024 yılı ihracat verilerine ilişkin raporunda yapılan ticari faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Koyuncu, Edirne OSB'nin sınır kapılarına yakınlığıyla firma sahiplerine avantaj sağladığını söyledi.

Bölgede farklı sektörlerde üretim yapan pek çok fabrikanın bulunduğunu belirten Koyuncu, en çok fabrikanın metal ürünler, tekstil yan sanayi ürünleri ve mutfak ekipmanları alanında bulunduğunu dile getirdi.

Edirne OSB'nin kent ekonomisi için önem arz ettiğini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Edirne OSB'de 13 meslek grubunda üretim yapan fabrikalarımız var. Demir dışı metaller alanında 52 milyon 144 bin dolar, elektrik ekipmanları 14 milyon 504 bin dolar, teknik hırdavat 13 milyon 250 bin dolar ve makine ekipmanları 9 milyon 127 bin dolarlık ihracatla ön plana çıkıyor. Edirne OSB'den geçen yıl toplam 106 milyon 494 bin dolarlık ihracat yapıldı."

Koyuncu, Edirne'nin geçen yılki toplam ihracat rakamının 430 milyon dolar olduğunu, bunun önemli bölümünün Edirne OSB aracılığıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.