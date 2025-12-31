Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, otel, restoran ve kafe mutfakları ile gıda satışı yapılan yerlerin soğuk hava depolarını, kuru yemişçileri, marketleri ve kasapları denetledi.

Satışı yapılan ürünlerin bandrolleri, son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyup uymadığı ve işletmelerin satış belgeleri kontrol edildi.

Denetime katılan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de işletmecileri bilgilendirdi.

"Önemli olan denetimlerde halkın sağlığıdır"

Köse, gazetecilere, özellikle yılbaşı programlarının yoğun olacağı işletmeleri denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin yıl boyunca devam ettiğini belirten Köse, "Gıda satışı yapan yerlerin yanı sıra üretim yerlerine de ciddi denetimler gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız ekiplerin ülke genelinde 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu denetimlerde uygun olmayan koşullar neticesinde 2 milyar 654 milyon lira ceza uygulandı. Edirne'de ise ekiplerimiz yıl boyunca 8 bin denetim gerçekleştirdi, 81 işletmemize 5 milyon para cezası uygulandı. Önemli olan denetimlerde halkın sağlığıdır. Halkın sağlığını tehdit eden her durumun karşısındayız." diye konuştu.

Köse, ekiplerin aynı kararlılıkla 2026'da da denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.

"Denetimler güven veriyor"

Denetlenen bir otelin insan kaynakları yöneticisi Cansu Tekgöz de yılbaşı akşamı için tüm hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Ekiplerin her ay otelde denetim yaptığını belirten Tekgöz, "Misafirlerimize en iyisini sunmaya çalışacağız. Hazırlıklıyız, her zaman gıdaya, hijyene ve ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat ediyoruz." dedi.

Kuru yemişçiden alışveriş yapan vatandaşlardan Hikmet Akdumanlar ise denetimlerden memnun olduklarını ifade etti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.