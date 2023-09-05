Edirne'de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Oda başkanları, Edirne Belediye Meclisi'nin toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dile getirdi. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, "Zam talebimiz bizi tatmin etmediği takdirde yine aynı şeylerle karşı karşıya kalacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü kontak kapatmak bize yakışmaz. Bizim mesleğimiz, işimiz bu ama biz araçlarımızı artık hareket ettiremeyeceğiz" dedi.

Edirne Belediye Meclisi'nin bugün yapılan olağan toplantısında kentte minibüs, taksi, servis ücretlerine zam talebi ve ETUS'a gelir desteğinin arttırılması görüşülerek karara bağlandı. Edirne Belediye Meclisi'nin aldığı kararla T, M, S plaka taşıma ücretleri 40 oranında zamlandı. Zamla birlikte ETUS şehir içi toplu ulaşım ücreti öğrenci 11 lira 90 kuruşa, sivil ise 16 lira 80 kuruşa yükseldi. Edirne Belediyesi'nin ETUS'a gelir desteği ise araç başına 8 bin 100 olarak karara bağlandı. Yüzde 40 zamla taksi açılış ücreti 28 liraya, indi bindi ücreti ise 60 liraya yükseldi.

"BURADA SİYASET YAPMIYORUZ"

Oda başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Burada siyaset yapmıyoruz. Burada esnafımızdan rahatsız da olmuyoruz. 6-7 ay sonra seçim var. Hepimiz bu esnafa gideceğiz, 'Bize oy verin' diyeceğiz. Demeyecek miyiz? Diyeceğiz. Bu esnafta gelecek derdini bize anlatacak çünkü o esnafın tarifesinin artışını kanun bize vermiş yetkiyi" dedi.

"ÇALIŞTIĞIMIZA ŞÜKÜR EDİN"

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik ise şunları söyledi:

"Zam talebimiz bizi tatmin etmediği takdirde yine aynı şeylerle karşı karşıya kalacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü kontak kapatmak bize yakışmaz. Bizim mesleğimiz, işimiz bu ama biz araçlarımızı artık hareket ettiremeyeceğiz. Bir siyasi parti temsilcisi beni arıyor, geçen gün '7 numarayı 20-25 dakika yapıyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz?' Çok afedersiniz şunu söyledim. 'Çalıştığımıza şükür edin.' Şu anda günlük 2 bin 500-3 bin TL zararla günü kapatıyoruz. Hiçbir ticarethane zararla kapadığını günü devam ettirmez."

"ŞİMDİ AFAKİ ZAMLAR"

Edirne Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Çakman da, "Pandemide en büyük zarar gören esnaflardan biri de biziz. Biz direktmen kontak kapattık, hiç çalışmadık. Onun arkasından yükselen fiyatlar şimdi afaki zamlar, bu hepimizin ortak noktası…" dedi.

"ÇOK ÇALIŞARAK ÇOK KAZANIYORDUK"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, şunları kaydetti:

"Geceleri bir çok taksi durağında taksilerimiz eksik. Neden? Bir adam daha konsa bir tane daha maliyet çıkacak. Öyle bir kazanç yok. Daha önce çok çalışarak çok kazanıyorduk. Çok çalışarak kaybımız olmaya başladı. Bir lastik almaya gidiyoruz, alamıyoruz. Çalışanın maaşını, sigortasını ödemekte zorlanıyor bu esnaf… O yüzden sizden ricamız bize sahip çıkın. Biz Edirne halkına iyi hizmet vermek istiyoruz."

"YAKIN ZAMANDA HEPSİ İCRAYA DÜŞECEK"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can ise "Edirne'de aşağı yukarı kredi kullanan bin 500 şoför arkadaşım var. Onlar şu anda borçlarını ödeyemiyor. Yakın zamanda hepsi icraya düşecek. Bende onlar gibi şoförüm benim de bir tane minibüsüm var. Bizim arkadaşlarımız para kazansın. Çarşıya çıktığında bütün esnafa faydalı olsun. Markete, kırtasiyeye gitsin" diye konuştu.

"ESNAF ZAMMI KENDİ KENDİNE İSTEMİYOR"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, "Bende zam yapılmasına karşıyım ama bir de şu var. Esnaf zammı kendi kendine istemiyor. Eğer ki, her zam yeni bir müşteri kaybı demektir. Bunu esnaflık yapan arkadaşlar gayet iyi bilir" dedi.

"ÇOK FAZLA DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Taksici esnafı Birol Yüzer de şöyle konuştu:

"Akaryakıt en büyük giderimiz. Onun yanında lastiği, sigortası, vergisi çok büyük maliyet tutmaktadır. Biz sıfırı tüketme noktasındayız. Seçimler sırasında 18 küsür lira olan akaryakıt fiyatı 38 liraya dayanmış durumda. Korkunç bir maliyet. Her ne kadar hizmet kalitesinden ödün vermemek istesek de bir yere kadar. Bir yerden sonra çok fazla dayanacak gücümüz kalmadı."