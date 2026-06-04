Edirne'de meralarda yeni model: Üretimden elde edilen gelir yine meraya yatırılacak

Edirne'de mera ıslah ve geliştirme çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen projeyle hem mera alanlarının verimliliğinin artırılması hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Maksutlu köyünde ekilen yulaflardan yaklaşık 2 bin 500 balya elde edilmesi planlanırken, üretilen yem bitkileri uygun fiyatlarla hayvancılık yapan vatandaşlara ulaştırılacak.

"Bu iş bizim için hayati önem taşıyor"

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, mera çalışmalarının kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Tarım Bakanlığımıza, mera komisyonuna, müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iş bizim için hayati öneme sahip. Yem bitkisini daha ucuza sağlamamız, meraları aktif kullanmamız ve çiftçimize destek olarak hayvan üretimini artırmamız gerekiyor" dedi.

"Gelir yeniden meraya yatırılacak"

Vali Sezer, sistemin sürdürülebilir olması için elde edilen gelirlerin tekrar mera çalışmalarında kullanılacağını belirtti. Sezer, "Buradan elde ettiğimiz geliri yine buraya harcayacağız. Bir sonraki yıl daha fazla alanı ıslah edeceğiz. Gübreleme, ekim ve diğer çalışmalarla meralarımızı sürekli geliştireceğiz. Bu sistem kendi kendini finanse eden bir yapıya dönüşecek" diye konuştu.

Meralara sulama sistemi kurulacak

Çalışmaların bir sonraki aşamasında mera alanlarına sulama sistemleri kurulacağını açıklayan Sezer, kurak dönemlerde de meraların verimli kalmasının amaçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda meraları sadece birkaç ay kullanabiliyoruz. Sulama sistemleriyle birlikte hem otlatma süresini uzatacağız hem de yılda birden fazla ürün alma imkanı sağlayacağız. Projeyle birlikte hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yeni teşvikler de planlanıyor. Amacımız sadece yem üretmek değil. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvan sayılarını artırmalarını da teşvik etmek istiyoruz. Her yıl hayvan sayısını artıran üreticilere yem desteğini daha uygun şartlarda sunacağız."

"Türkiye'ye örnek olacak"

Maksutlu köyünde başlatılan uygulamanın Türkiye'de örnek gösterilecek bir model olacağını ifade eden Sezer, mera varlığının korunması ve geliştirilmesiyle Edirne'nin hayvancılıkta daha güçlü bir konuma ulaşacağını söyledi. Sezer, "Bu sistemin Türkiye'de ilk örneklerden biri olacağına inanıyoruz. Amacımız üreticiyi desteklemek, yem maliyetlerini düşürmek ve hayvancılığı güçlendirmek" dedi.

Hedef 2 bin 500 balya yulaf

Maksutlu Köyü Muhtarı Sedat Filiz ise yürütülen çalışma hakkında bilgi vererek, "50 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin 500 balya yulaf elde etmeyi planlıyoruz. Köyümüzde yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvan bulunuyor. Elde edeceğimiz ürünü masraflar çıktıktan sonra uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi memnun

Maksutlu köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Filiz, mera alanlarında yapılan çalışmaların yem maliyetlerini azaltacağını ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların devam etmesini istediklerini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı