Edirne'de Hasat Yapılan İlk Ayçiçeği ETB'de İşlem Gördü
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Edirne Ticaret Borsası'nda yapılan elektronik salon satışında, sezonun ilk ayçiçeği kilogramı 18 lira 517 kuruştan işlem gördü. Üreticiye plaket ve 100 litre mazot hediye edildi.
Edirne'de hasadı yapılan sezonun ilk ayçiçeği Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) işlem gördü.
Borsadaki elektronik salon satışında ayçiçeğinin kilogramı 18 lira 517 kuruştan işlem gördü.
Korucu köyünden Önder Tetik'e ait 1 ton ayçiçeği bir tarım şirketi tarafından satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Tetik'i kutladı, günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Kurban, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi