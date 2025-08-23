Edirne'de Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi Başlatıldı

Edirne'de "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi" ile kentin hayvancılık işletmelerinin modernleşmesi ve Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Edirne'de dün yapılan toplantıda uygulanacak olan "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" için dün Vali Yunus Sezer başkanlığında değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Proje kapsamında Edirne'deki hayvancılık işletmelerinin "ari" statüsüne kavuşturulması ve kurulacak Organize Tarım Bölgeleri ile faaliyetlerin daha modern ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu çalışmaların Edirne'yi Türkiye'nin önde gelen damızlık düve üretim merkezlerinden biri haline getireceğini vurguladı.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, projeye tam destek verdiklerini belirterek tarımsal üretime sağlayacağı katkılardan dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Edirne, verimli toprakları ve hayvancılık geleneğiyle öne çıkıyor. Projenin hayata geçmesiyle hem bölge ekonomisine katkı sağlanacak hem de ülke genelinde damızlık düve ihtiyacının karşılanmasında stratejik bir rol üstlenilecek.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, il müdür yardımcıları, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanları, Ziraat Odası başkanları, Köy-Koop Başkanı, Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü, Süt Üreticileri Birliği başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcisi, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanları katıldı. - EDİRNE