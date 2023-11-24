Edirne Belediye Meclisi Meskenlere İçme Suyu Ücretlerinde Yüzde 30 İndirim Yapma Kararı Aldı

Edirne Belediye Meclisi, meskenlere verilen içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmak üzere olağanüstü toplandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın önerisiyle mecliste görüşülen 'Meskenlere verilen içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılması' ile ilgili madde, Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Edirne halkı, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren evlerinde kullandığı suya, yüzde 30 daha az ödeyecek, ayrıca bu fiyat 2024 yılında da geçerli olacak.

Edirne Belediye Meclisi, meskenlere verilen içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmak üzere olağanüstü toplandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın önerisiyle mecliste görüşülen 'Meskenlere verilen içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılması' ile ilgili madde, Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Edirne halkı, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren evlerinde kullandığı suya, yüzde 30 daha az ödeyecek, ayrıca bu fiyat 2024 yılında da geçerli olacak.

Edirne Belediye Meclisi'nin 2023 yılındaki 2. Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi'nin ilk gündem maddesi; 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak meskenlere ulaştırılan içme suyu ücretlerine yüzde 30 oranında indirim yapılması maddesi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini ve vatandaşların en büyük gündeminin de ekonomik kriz olduğunu söyledi.

Vatandaşların ekonomik olarak zor günler yaşadığını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı kendi görev alanımızda olan su ücretleri konusunda biraz rahatlatmak istedik. 1 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 30 indirim yapmayla ilgili çalıştık. Daha önce bütçeyle aldığımız karar gereği beş farklı su kadememiz vardı. 1 ile 3 metreküp arası, son güncel fiyat 13 lira 61 kuruş idi, 4 ile 12 metreküp arası tüketimde, ikinci kademde, 16 lira 86 kuruş, 13 ile 20 metreküp arası tüketim 19 lira 36 kuruş, 21 ile 40 metreküp arası tüketimde 25 lira 93 kuruş, 41 metreküp ve üzeri tüketimde ise 26 lira 22 kuruştu, metreküp fiyatı. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, meskenlere verilen içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirime gitme ve bu indiriminde 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmasını öneriyoruz. 2024 yılı bütçesinde de bu indirimli fiyatlarda sabitlenerek, su fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadan gidilmesi önerisi de önümüzdeki hafta meclisimize getireceğiz."

Yapılan bu çalışma ile 5 olan kademe sayısını 4'e düşürdüklerini belirten Gürkan, dört kademede de yüzde 30 indirim yapmayı Belediye Meclisi'ne önerdiklerini söyledi.

Yapılacak olan bu düzenleme ile 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren 1 ile 3 metreküp arası su fiyatının 13 lira 61 kuruş yerine 9 lira 52 kuruş, 4 ile 12 metreküp arası su fiyatının 16 lira 86 kuruş yerine 11 lira 80 kuruş, 13 ile 20 metreküp arası su fiyatının 19 lira 36 kuruş yerine 13 lira 55 kuruş ve son kademe olan 21 metreküp ve üzeri su kullanımı metreküp başına 25 lira 93 kuruş yerine 18 lira 15 kuruş olarak belirleneceğini belirten Gürkan, "Atık Su Bedeli de bunların yüzde ellisi kadar, onlarda doğal olarak indirime tabii olacaklar" diye konuştu.

Madde, Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi ise altyapı çalışmaları için İller Bankası'ndan nakdi kredi kullanılması ile ilgili Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yetkili kılınması maddesi oldu. Bu madde de, oyçokluğu ile kabul edildi.