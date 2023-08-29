Ecogreen Enerji, Türkiye'nin En Yenilikçi Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı

Yenilenebilir enerjinin hemen her alanında devreye aldığı projelerle, sektörün Türkiye'deki üretim ağı en geniş şirketlerden biri olan Ecogreen Enerji, YEKA-4 çerçevesinde Niğde'de yapımını sürdürdüğü 130 MWp büyüklüğündeki Türkiye'nin en yenilikçi ve en üst düzey teknolojiye sahip santralinin Bakanlık kabulünün tamamlandığını duyurdu.

Sektöre kazandırdığı yenilikçi vizyonuyla Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, YEKA-4 çerçevesinde Niğde'de hayata geçirdiği 130 MWp'lik güneş enerjisi santralinin Bakanlık onayını aldı.

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, "Bu kadar kısa zamanda, böylesi büyük bir projenin Bakanlık kabulünü tamamlayarak santralimizi devreye aldığımız için mutluyuz. Bizi en çok gururlandıran husus, ön lisanstan itibaren 13 ay gibi rekor bir sürede projenin yapımını tamamlamamız oldu. Gece gündüz demeden, büyük bir emek ve özveriyle sahada ter döken tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.

Projenin ilk gününden bu yana, bizlere her daim desteklerini sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza ve Niğde Valiliği'mize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün itibarıyla devreye aldığımız ve gerek teknolojisi gerekse doğadan yana etik ve estetik duyarlılığıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonuna yeni bir değer katan santralimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu topraklardan aldığımız güç ve doğadan aldığımız enerjiyle yine bu topraklara yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ecogreen Enerji hakkında

2020 yılında kurulan Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 2015 yılında kurulan Uğurlular Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm hisselerini 30.03.2021 tarihinde devralmıştır. Ecogreen Enerji, sahip olduğu güneş, biyokütle ve biyogaza dayalı enerji üretim yatırımlarının yanı sıra rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjinin hemen her alanında planladığı projelerle, yenilenebilir enerji üretim ağı en geniş şirketlerden biri olarak Türkiye'de öncü şirketlerden biri konumundadır. Ecogreen Enerji, Türkiye'de güneş, biyogaz ve biyokütle santrallerine sahip bir şirket olarak, yeşil enerji pazarında en önemli oyunculardan biridir. Enerji üretiminin yanı sıra, Manisa/Turgutlu'da yakın zamanda Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisini hizmete açmaya hazırlanan Ecogreen Enerji, organik ve organomineral gübre pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmeyi yatırım politikası olarak belirlemiştir. - DENİZLİ