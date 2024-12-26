Ece Öztürk, L'Oreal Türkiye'nin 'Bilim Kadınları İçin' Programında Ödül Aldı

L'Oreal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bilim Kadınları İçin" programında, Koç Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ece Öztürk, ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü "Bilim Kadınları İçin" programı, 40 yaş altındaki genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını takdir ederek, projelerinin uluslararası düzeyde tanınmasına olanak sağlıyor.

2024 yılı ödülleri, L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen'in ev sahipliğinde ve 2017'de "L'Oreal Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü"nü kazanan ODTÜ İVME-R Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün onur konuğu olduğu özel bir törende takdim edildi.

Dr. Ece Öztürk, meme kanserinin akciğer ve beyne metastazlarını 3 boyutlu modelleyerek yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan projesiyle bu yılın ödül kazananlarından biri oldu.

Meme kanseriyle mücadele konusunda daha isabetli tedaviler uygulanmasının yolunu açmayı hedefleyen Öztürk, meme kanserini anlamaya yönelik geliştirdiği projede, birincil kanser ortamı yerine akciğer ve beyinde gelişen metastazlara odaklanıyor. Projeyle 3 boyutlu insan doku modelleriyle kanserin metastaz yapmış olduğu ortamdaki dokuya özgü davranışlarının ortaya konması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öztürk, araştırmasının kanser gibi dünyada ölümlerin başlıca sebepleri arasında yer alan bir hastalığın daha iyi anlaşılmasına katkı sunmayı ve kişiselleştirilmiş tıp alanında kullanılmak üzere metastazlara özgü pre-klinik modeller geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Öztürk, "Bu modeller, ileride hastalara özgü ilaç taramaları ve daha etkin tedavi stratejileri geliştirilmesi için kullanılabilir." ifadesini kullandı.

Gençlerin bilime yönlendirilmesinin önemine değinen Öztürk, "Üniversite öncesi eğitim kurumlarında bilimsel çalışmalara yönelik programlar, seminerler ve tanıtım etkinlikleri bu konuda büyük rol oynuyor. L'Oreal-UNESCO "Bilim Kadınları İçin" programı bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.