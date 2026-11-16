ECB ve Fed yetkilileri yapay zekada sistemik risk uyarısında bulundu

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, yapay zekanın hızlı gelişiminin piyasalarda sürü davranışına, manipülasyona ve siber saldırılara yol açarak finansal istikrarı bozabileceği uyarısında bulundu.

ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, Frankfurt'ta düzenlenen "Avrupa Finans Haftası"nın açılışında yaptığı konuşmada, başlangıçta ağırlıklı olarak hisse senedi değerlemelerini etkileyen bir unsur olarak görülen yapay zekanın artık sistemik bir riske dönüştüğünü belirterek, bu durumun tahvil ve hisse senedi piyasaları, siber güvenlik ve operasyonel istikrar üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini ifade etti.

Vujcic, ECB'nin yapay zeka bağlantılı hisselerin aşırı değerlenmesine ilişkin endişeleri uzun süredir finansal sistemdeki bir kırılganlık olarak işaret ettiğini hatırlatarak, bu kaygıların son dönemde daha da yoğunlaştığını kaydetti.

Vujcic, "Piyasalarda yeniden değerleme riski azalmadı, aksine daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka sistemleri, siber saldırıların ölçeğini, hızını ve karmaşıklığını artırıyor"

ECB Başkan Yardımcısı Vujcic, yapay zeka odaklı piyasa rallisinin tersine dönmesi ihtimalinin yanı sıra yapay zeka modellerinin siber yeteneklerindeki hızlı ilerlemenin de sistemik sonuçlar doğuran riskler yarattığını vurguladı.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların ve finansal hizmet sağlayıcılarının, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde az sayıdaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya bağımlı olmasının da benzer bir risk oluşturduğunu ifade eden Vujcic, şöyle devam etti:

"Şüphesiz yapay zekanın finans sektöründe artan kullanımı, verimlilik kazanımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bununla birlikte az sayıda teknoloji sağlayıcısına daha fazla bağımlılık, artan siber ve operasyonel riskler gibi yeni kırılganlıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle giderek daha güçlü ve otonom hale gelen yapay zeka sistemleri, siber saldırıların ölçeğini, hızını ve karmaşıklığını artırıyor."

Vujcic, insanları şifre gibi gizli bilgileri vermeye veya farkında olmadan kötü amaçlı yazılım yüklemeye yönlendiren sosyal mühendislik saldırılarının da giderek daha etkili hale geldiğine işaret ederek, yüksek maliyetler ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle savunma amaçlı yapay zeka kullanımında zorlanan finans kuruluşlarının, kısa vadede siber saldırganlar karşısında dezavantajlı duruma düşebileceği uyarısında bulundu.

Piyasa manipülasyonu ve sürü davranışı uyarısı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 7. Yıllık Bilgisayar Makineleri Birliği (ACM) Finansta Yapay Zeka Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yapay zekanın finansal sistem üzerindeki etkilerine değindi.

Yapay zekanın finansal sisteme erişimi artırmak ve verimliliği yükseltmek için sayısız yol sunduğunu belirten Barr, "Bunun kullanıcıları koruyacak ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde yapılmasını sağlayabileceğimize ve sağlamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Barr, alım satım işlemlerinde yapay zeka modellerine artan bağımlılığın piyasalarda sürü davranışına yol açabileceğine ve istikrarı bozabileceğine dikkati çekerek, kendi kendine öğrenen algoritmaların piyasaları manipüle etme riski taşıdığını vurguladı.

Michael Barr, finansal piyasalarda yapay zeka kullanımından doğabilecek gizli anlaşma, piyasa manipülasyonu veya aşırı oynaklığa yol açacak ticaret stratejileri gibi risklere karşı koruma sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA