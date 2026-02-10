Haberler

UGİK'26 kapsamında "Ufkun Ucunda İş Yapmak" paneli düzenlendi

UGİK'26 kapsamında 'Ufkun Ucunda İş Yapmak' paneli düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde yapay zeka ve teknoloji ile değişimin hızını vurguladı. Özdemir, Spotify Camp Nou'nun inşaatı hakkında bilgi verirken stadyumun tarihi özelliklerinin korunduğunu açıkladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, artık değişimin hızının inanılmaz noktaya geldiğini belirterek, "Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında "Ufkun Ucunda İş Yapmak" başlıklı panelde konuşan Özdemir, Spotify Camp Nou Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük futbol stadyumu olacağını belirtti.

Özdemir, "Spotify Camp Nou bittiğinde 105 bin kapasiteye ulaşacak. 1950 yılında yapılmaya başlanmış ve hep bir şeyler ilave edilerek devam etmiş. Projede ilk iki seviye tarihi eser niteliğinde orası yıkılmadı muhafaza edildi." ifadelerini kullandı.

Stadyumu bu iki seviyenin dışında inşa ettiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu sene 50. senemiz. Yani karşılaştığım firmalar da böyle dün kurulmuş bugün trilyon dolara ulaşmış firmalar değil. Hepsinin 20, 30, 40 sene geçmişleri var. Sadece biz bunları fark etmiyoruz. Onlar o sırada belki bir sürü başarısızlıklar yaşamış o noktaya gelene kadar birçok yatırım almış sizin gördüğünüz nokta belki onların en görünür oldukları nokta. Biz de dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nı yaptık. Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Kuveyt Havalimanı'nı yapıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ortaklarından bir tanesiyiz. Yani bu noktaya aslında 50 senede yavaş yavaş geliyorsunuz. Yani bir zaman geçmesi gerekiyor."

Özdemir, stadyumun çatısı yapılacağını ve çatısına solar paneller konulacağını, Barcelona Futbol Kulübü maçlarını yaparken inşaatın devam edeceğini vurguladı.

Dolayısıyla Avrupa maçları olduğunda neredeyse haftada bir gün çalışıldığını belirten Özdemir, tribünlerin şu anda çatısı olmadığı için yağmur aldığını, zaten bunun beklenen bir konu olduğunu aktardı.

Özdemir, "Artık değişimin hızı inanılmaz noktaya geldi. Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti