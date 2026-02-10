UGİK'26 kapsamında 'Ufkun Ucunda İş Yapmak' paneli düzenlendi

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, artık değişimin hızının inanılmaz noktaya geldiğini belirterek, "Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında "Ufkun Ucunda İş Yapmak" başlıklı panelde konuşan Özdemir, Spotify Camp Nou Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük futbol stadyumu olacağını belirtti.

Özdemir, "Spotify Camp Nou bittiğinde 105 bin kapasiteye ulaşacak. 1950 yılında yapılmaya başlanmış ve hep bir şeyler ilave edilerek devam etmiş. Projede ilk iki seviye tarihi eser niteliğinde orası yıkılmadı muhafaza edildi." ifadelerini kullandı.

Stadyumu bu iki seviyenin dışında inşa ettiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu sene 50. senemiz. Yani karşılaştığım firmalar da böyle dün kurulmuş bugün trilyon dolara ulaşmış firmalar değil. Hepsinin 20, 30, 40 sene geçmişleri var. Sadece biz bunları fark etmiyoruz. Onlar o sırada belki bir sürü başarısızlıklar yaşamış o noktaya gelene kadar birçok yatırım almış sizin gördüğünüz nokta belki onların en görünür oldukları nokta. Biz de dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nı yaptık. Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Kuveyt Havalimanı'nı yapıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ortaklarından bir tanesiyiz. Yani bu noktaya aslında 50 senede yavaş yavaş geliyorsunuz. Yani bir zaman geçmesi gerekiyor."

Özdemir, stadyumun çatısı yapılacağını ve çatısına solar paneller konulacağını, Barcelona Futbol Kulübü maçlarını yaparken inşaatın devam edeceğini vurguladı.

Dolayısıyla Avrupa maçları olduğunda neredeyse haftada bir gün çalışıldığını belirten Özdemir, tribünlerin şu anda çatısı olmadığı için yağmur aldığını, zaten bunun beklenen bir konu olduğunu aktardı.

Özdemir, "Artık değişimin hızı inanılmaz noktaya geldi. Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.