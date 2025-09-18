Haberler

E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı Malatya'da Düzenlendi

E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı Malatya'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen konferansta, e-ticaretin büyümesi ve yapay zekanın sunduğu fırsatlar ele alındı. E-ticaret hacminin küresel ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgiler verildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda "E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi. Konferansta dijitalleşmenin ve yapay zeka destekli görsel üretim uygulamalarının sunduğu fırsatlar, yeni iş modelleri ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

Konferansın açılış konuşması yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, dünyanın ve Türkiye'nin e-ticaret hacminden bahsetti. İlhan, "Dünyada ticaret anlayışı artık dijitale doğru evriliyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle e-ticaret daha fazla tercih edilir hale geldi. 2020 yılında yaşadığımız pandemi dönemiyle başlayan e-ticaret, bugün geleneksel ticareti gölgeliyor.2022 yılında 5 buçuk trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldi.2026'da 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Ülkemize baktığımızda e-ticaret hacmi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 3 trilyon lirayı aştı. Bu rakam 90 milyar dolara tekabül ediyor. Küresel ticaret değişirken biz de bu değişimin karşısında duramayız. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, yoğun bir şekilde mobil cihaz kullanılması ve sosyal medyanın yaygınlığı e-ticaretin ufkunun açık, geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Dijital vizyon sunuyoruz"

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası birçok firmanın e-ticaret ile ayakta kalmayı başardığını kaydeden İlhan, "E-ticaret sayesinde, artık öyle tuğla ve çimento ile yapılmış mağazalara da ihtiyaç da yok. Ürününüzü bir tuş işe dünyaya satabilirsiniz.6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası birçok firmamız e-ticaret ile ayakta kalmayı başardı. Dijital pazarlarda var olmak istiyorsak yapay zekanın da olumlu yansımasıyla teknolojik dönüşümümüzü sağlayarak, e-ticarete yoğunlaşmalıyız. Malatya TSO olarak, bu konuda her zaman üyelerimizin yanındayız. Birçok eğitim çalışmaları düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz bu konferansla sizlere dijital bir vizyon sunuyoruz." diye konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan'ın konuşmasının ardından Grapidia Solutions Ajans Başkanı Emrah Güler ve Marke Front CEO'su Aytaç Mestçi tarafından birer sunum yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler

Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı

MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi

Belediye başkanının şoförü feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.