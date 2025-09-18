E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı Malatya'da Düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda "E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi. Konferansta dijitalleşmenin ve yapay zeka destekli görsel üretim uygulamalarının sunduğu fırsatlar, yeni iş modelleri ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

Konferansın açılış konuşması yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, dünyanın ve Türkiye'nin e-ticaret hacminden bahsetti. İlhan, "Dünyada ticaret anlayışı artık dijitale doğru evriliyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle e-ticaret daha fazla tercih edilir hale geldi. 2020 yılında yaşadığımız pandemi dönemiyle başlayan e-ticaret, bugün geleneksel ticareti gölgeliyor.2022 yılında 5 buçuk trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldi.2026'da 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Ülkemize baktığımızda e-ticaret hacmi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 3 trilyon lirayı aştı. Bu rakam 90 milyar dolara tekabül ediyor. Küresel ticaret değişirken biz de bu değişimin karşısında duramayız. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, yoğun bir şekilde mobil cihaz kullanılması ve sosyal medyanın yaygınlığı e-ticaretin ufkunun açık, geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Dijital vizyon sunuyoruz"

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası birçok firmanın e-ticaret ile ayakta kalmayı başardığını kaydeden İlhan, "E-ticaret sayesinde, artık öyle tuğla ve çimento ile yapılmış mağazalara da ihtiyaç da yok. Ürününüzü bir tuş işe dünyaya satabilirsiniz.6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası birçok firmamız e-ticaret ile ayakta kalmayı başardı. Dijital pazarlarda var olmak istiyorsak yapay zekanın da olumlu yansımasıyla teknolojik dönüşümümüzü sağlayarak, e-ticarete yoğunlaşmalıyız. Malatya TSO olarak, bu konuda her zaman üyelerimizin yanındayız. Birçok eğitim çalışmaları düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz bu konferansla sizlere dijital bir vizyon sunuyoruz." diye konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan'ın konuşmasının ardından Grapidia Solutions Ajans Başkanı Emrah Güler ve Marke Front CEO'su Aytaç Mestçi tarafından birer sunum yapıldı. - MALATYA