WORLDEF ISTANBUL 2024 Etkinliğinin İkinci Gün Panelleri Sonuçlandı

Uluslararası e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024'ün perakende ve e-ticaret sektörlerinin temsilcilerini ağırladığı etkinliğin ikinci gün panelleri sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla devam etti.

Fuarın öğleden sonraki oturumunda, "Yerel Uzmanlık, Küresel Vizyon: İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Girişi" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Bakanlığın yürüttüğü kamu hizmetinin, sınır ötesi e-ticaretin hızla değişen ve gelişen doğasıyla paralel olarak devamlı güncellenen mevzuat ve o mevzuatın işlemesi için gereken sistemsel altyapı, mevzuatın nasıl yürütüleceğine dair çağa uygun yazılımlar ve işleri yürüten nitelikli personele dayanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Yazılımın hem ithalat hem de ihracata yönelik olması gerektiğini belirten Gümüş, geçen yıl ithalatta 13 bin ihracatta ise 39 bin basitleştirilmiş gümrük beyannamesi olduğu bilgisini verdi.

Gümüş, bu beyannameler içinde alıcısı ve göndericisi farklı taşıma senedi sayısının ithalatta 10 milyonu, ihracatta da 25 milyonu aştığını kaydetti.

"Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi normal bir ihracattan elde edilen sonuçlara daha hızlı ve daha kolay yoldan ulaşmayı sağlıyor." diyen Gümüş, "Bunun dışında ihracatın daha kolay yapılmasına yönelik çalışmalarımız da mevcut. Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarını ve uygulamaları da yakından takip ediyoruz. Günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanılan 'Tek Pencere' sistemini mikro ihracata da taşımak istiyoruz. Kağıt ortamda yürütülen tüm işlemlerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Çünkü e-ticarette hız unsurunun çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ticaretin nasıl 7 gün 24 saat sürüyorsa gümrüklerde de sistemlerin 7/24 açık olduğunu aktaran Gümüş, gümrük idarelerinin aralıksız olarak hizmet verdiklerini, İstanbul Havalimanı'nda bu kapsamda yoğun çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi.

Gümüş, "Birden fazla gönderinin konsolide edilerek yurt dışına sevk edilmesi suretiyle sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde navlun maliyetlerinin düşürülmesi, çeşitli nedenlerle geri gelen eşyaya ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve tüm bu basitleştirmeler sayesinde ihracatçımıza rekabet avantajı kazandırılmasına imkan verecek bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Ülkeden ülkeye değişen gümrük kuralları gümrüğü etkiliyor"

Forumdaki bir diğer panel "Zorlu Yolculuklar: BDT'de Çevrim İçi Satışın Karmaşıklıklarında Yönlenme" başlığında gerçekleştirildi.

Sürat Kargo Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Göksu Ece Öznergiz, gümrük kurallarının ülkeden ülkeye değiştiğini belirtti.

Öznergiz, "Ülkeden ülkeye değişen gümrük kuralları gümrüğü etkiliyor. Dokümantasyonları yerine getirebilmeniz çok önemli. Diğer bir sıkıntı da iade süreçleri. Bizler iadelerle alakalı çok büyük sorunlar yaşayabiliyoruz. Müşteri vergilerinin ve hava yolu ücretlerinin de bir başka zorlu alan olduğunu söylemek istiyorum. Bu durumlar da işleri biraz daha zor hale getiriyor." şeklinde konuştu.

"Kargom Nerede" seçeneğiyle müşterilerin kargonun nerede olduğunu takip edebildiğine işaret eden Öznergiz, hem yerel hem de uluslararası personele bu kapsamda hizmet verebildiklerini aktardı.

Türkiye ve Azerbaycan'daki müşterilerinin kargoyu teslim alma yöntemlerini kıyaslayan Öznergiz, şunları söyledi:

"Azerbaycan'da Türkiye'dekinin aksine yurt içi teslimatta kapıya teslimat, kalıcı teslimat yöntemi değil. Hatta bunun tersi. Kargoyu alma noktası ve teslimat noktaları hala en yaygın ve en tercih edilen seçenek. İnsanlar hala teslimatlarını bu tür ağlardan ya da mağazalardan almayı tercih ediyor. Bu talebin yoğun bir şekilde müşteri verilerine dayalı olduğunu düşünüyorum."

"Kargoculuk, e-ticaretin kılcal damarını oluşturuyor"

Paneldeki son oturumun başlığı da "Kargo Sektöründe Yeni Teslimat Modelleri: Türkiye'nin e-Ticarete Uyum ve Teslimat Modelleri" oldu.

Panelde konuşma yapan Aras Kargo Operasyonlar Genel Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, e-ticaretin insan hayatına girmesiyle birlikte tüketici beklentilerinde farklılıkların oluşmaya başladığını söyledi. Alışverişi e-ticaret üzerinden yapan müşterilerin de farklı deneyimler yaşamasının söz konusu olduğunu aktaran Aytekin, bu durumda devreye kargo firmalarının girdiğini ifade etti.

Entergrasyon çözümlerinden söz eden Aytekin, bu süreci otomasyon sistemlerinden faydalanarak desteklediklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kargonun en kısa sürede alıcısına ulaşması için entegrasyon çözümlerinden faydalanıyoruz. Göndericiden başlayarak ürünün ilk başta entegrasyonla datasının bize akıtılmasından bahsediyoruz. Eski usulde bu sistemler kağıt üzerinde ya da Excel listeleri üzerinden yapılırken çok farklı noktalara taşıdık kargoculuğu. Entegrasyonla birlikte gelen data ile birlikte barkod yapıştırma sistemini bir arada yönetebildiğimiz için 2-3 saat gibi kısa bir süre içerisinde bir kargoyu yüz binlerce kargoyu depoda alıp işleme başlamamız mümkün olabiliyor."

İstanbul'da 5 tane transfer merkezi olduğunu hatırlatan Aytekin, Türkiye genelinde 28 tane transfer merkezleri bulunduğunu ifade etti.

Yatırımlarına devam ettiklerini bildiren Aytekin, "Aras Kargo önümüzdeki yıllarda taşıma kapasitesini, ayrıştırma kapasitesini artırarak sektördeki liderliğini sürdürmeyi planlıyor. Ülkemiz büyüdükçe, ürettikçe biz bunu destekleyecek şekilde aynı paralelde büyümekte kararlıyız. Kargoculuk, ticaretin, özellikle bu e-ticaretin kılcal damarlarını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Fuarın ikinci günü, düzenlenen panellerle sona erdi.

Fuar, yarın oturumlarla devam edecek.