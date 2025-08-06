Düzce'den 7 Ayda 14 Bin 348 Ton İç Fındık İhraç Edildi

Düzce'den 7 Ayda 14 Bin 348 Ton İç Fındık İhraç Edildi
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Düzce, Avrupa Birliği ülkelerine 7 ayda 14 bin 348 ton iç fındık ihraç etti. Fındık, Türkiye'nin önemli bir ihracat kalemi olarak dikkat çekiyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den 7 ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 14 bin 348 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor. Düzce'de hasadına başlanılan fındık havaların sıcak gitmesinden dolayı bir çok yerde harmana indi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 fındık ihraç edildi.

Düzce'den geçin yıl 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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