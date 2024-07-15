Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Mera Alanlarının Daralması Manda Sayısını Azalttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de iklim değişikliğine bağlı olarak mera alanlarının daralması, manda sayısında azalmaya neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor.

Düzce'de mera alanlarının iklim değişikliğine bağlı daralması, manda sayısında azalmaya neden oldu.

Mera ve sulak alanların bolluğu nedeniyle manda yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan Düzce'de, mandacılığın gelişimi ve yetiştiriciliğinin artması için 2011 yılında Bakanlıkça "Anadolu Manda Irkı Geliştirme" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda 76 hektarlık Efteni Gölü sulak alanı projeye dahil edildi.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere sağlanan yavru hayvan, maddi destek ve yem teşvikiyle 2020 yılına kadar hayvan sayısı yüzde 100'lük artış gösterdi.

Birçok ailenin manda sütü ve yoğurdu üreterek geçimini sağladığı bölgede, iklim değişikliğine bağlı 3 yıl art arda yaşanan sel ve taşkınlar mil taşınımına neden oldu.

"Mil kuraklığı" yaşanan bölgede bu yıl da yine iklim değişikliğine bağlı mera alanlarının daralması hayvan sayısının azalmasına yol açtı.

Hayvan popülasyonunun azalması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgede hayata geçirdiği çeşitli projelerle hayvan sayısını artırıp sektörü canlı tutmak için çalışma yapıyor.

"Meraların sel nedeniyle tahrip olması mandacılığın gelişmesini engelliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesi sorumlusu ziraat mühendisi Murat Turan Küçük, AA muhabirine, TAGEM'in Düzce'de manda sayısının artırılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Manda popülasyonu ve yetiştiriciliğinin, son 2 yıldır ülke genelinde iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve seller nedeniyle geriye gittiğini aktaran Küçük, "Projemiz başladığında ülkemizde 75-80 bin civarında manda vardı, 170-180 binlere ulaştık. Fakat son 2 yıldır çevresel ve ekonomik faktörler çerçevesinde manda sayımızda azalma var. Bölgemizdeki meraların sel nedeniyle tahrip olması mandacılığın gelişmesini engelliyor." dedi.

Küçük, manda yetiştiriciliğinin meraya dayalı olduğuna işaret ederek, "Mera alanlarının daralmasıyla manda sayıları azalıyor. Sektörün yürüyebilmesi için meraların ıslah edilmesi, yani hayvanlar için yararlı otların artırılması, çevre düzenlemelerinin yapılması ve su kanallarının açılması gerekiyor." diye konuştu.

TAGEM projesi kapsamında yetiştiricilere yönelik desteklerinin devam ettiğini dile getiren Küçük, "Projeye dahil olan çiftçi ve işletmelerde doğuran mandaya 4 bin lira, tekil hayvana 2 bin 500 lira, damızlık seçtiklerimize 3 bin 750 lira destek veriyoruz. Yetiştiricilerimiz bundan memnunlar ama meraların yetersiz olması nedeniyle işletmelerimiz küçülmeye gidiyor. Maliyetlerin yüksek olması manda sayısının da azalmasına neden oluyor.

Sel doğal bir afet ama buna karşı önlemlerimizi alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarımızın yaşam alanlarının biraz daha açılmasını istiyoruz"

Düzce Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Çelik de bölgede yaklaşık 150 yıldır manda yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Manda yetiştiricilerinin son yıllarda sıkıntı çekmeye başladığını, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan seller nedeniyle mera alanlarının daraldığını anlatan Çelik, "Hayvanlarımızın yaşam alanlarının biraz daha açılmasını istiyoruz." dedi.

Çelik, bu yönde ilgili kurumlarca çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, sel felaketinin önüne geçilmesi için daha fazla önlem alınmasını istediklerini kaydetti.

Bölgede manda yetiştiriciliğinin dededen toruna sürdürüldüğüne değinen Çelik, genç neslin yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu işi yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title