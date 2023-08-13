Düzce'de Kadın Emeği Merkezi ve Konuralp Pirinci Üretimi Projeleri İncelendi

Düzce İl Özel İdaresi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığında yapılan Kadın Emeği Merkezi ve Konuralp pirinci üretimi kurutulması paketlenmesi projeleri yerinde incelendi. Projelerin amacı, kadın istihdamını teşvik etmek ve çeltik üreticilerinin gelir düzeyini artırmaktır.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığında yapılan Kadın Emeği Merkezi ve Konuralp pirinci üretimi kurutulması paketlenmesi projeleri yerinde incelendi.

Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile birlikte idare ve MARKA ortaklığında yapılan Kadın Emeği Merkezi bebek kütüphanesi, asfalt plentinde yapımına başlanacak olan çeltik kurutma paketleme ve işleme tesisi alanında incelemelerde bulundular.

Projelerin bedeli 20 milyon TL

Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi; Konuralp pirincinin üretim ve pazarlama potansiyelinin geliştirilmesi için modern üretim tekniklerine geçilmesi ve teknolojik alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca doğru girdilerin kullanılması, tarımsal verimliliğin artırılması, çiftçi örgütlenmesinin geliştirilmesinin yanı sıra işleme tesisi ve pazar ağı kurularak Sürdürülebilir Çeltik Üretim ve Pazarlama Ekosistem Modeli geliştirilmesi de proje hedefleri arasında. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile çeltik üreticilerinin en büyük eksikliği olan çeltik kurutma ve işleme tesisi kurulacak ve bu sayede çeltik tarımıyla uğraşan çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Kadın Emeği Merkezi

MARKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) Yükselen Marka Düzce Kadın Emeği Merkezi projesiyle Düzce ilinde kadın istihdamının teşvikine katkı sunmak amacıyla kurulan Kadın Emeği Merkezinin Kapasitesinin güçlendirilmesi, ortak üretim prosesleri (Kurutma, paketleme, vakumlama üniteleri ile soğuk hava depoları) ile kadın girişimcilerin üretim kapasitesinin artırılması, yükleme asansörü, su deposu, hidrofor ve bakım onarım işleri ile merkezin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, Kadın Emeği Merkezindeki girişimci kadınların hali hazırda kullandıkları Açık Ofis dijitalleştirilmesi ile işletmelerin yeni pazarlara açılması, bebek kütüphanesi ile merkezdeki girişimci kadınların iş yaşamının uyumlaştırılması, Düzce Kadın Emeği Merkezindeki kadın girişimcilerin gelir seviyesinin artırılması yolu ile iş piyasasında girişimci olmak isteyen kadın iş gücünün nitelikli hale getirilmesi işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması hedeflenmekte.

Konuralp Pirinci Üretiminde Tekno Tarım Uygulamaları ve Sürdürebilir Üretim Modeli; Hedef 50 Dekar Projesi; Proje ile yeni nesil tarım çağında sürdürebilir çeltik üretiminin geliştirilmesi amacıyla geleneksel çeltik üretimi yapan 150 çiftçiye, tarım alanında öğrenim gören 160 öğrenciye ve 15-29 yaş arasında 8 bin 299 işsiz gence (kadın 3 bin 965, erkek 4 bin 334) yönelik Tekno Tarım Girişimcileri Programı hazırlayarak çeltik yetiştiriciliğinde sürdürebilir üretim-gelir modeli oluşturmak, tarımsal üretimdeki teknolojik gelişmeleri tanıtmak ve kapasite oluşturmak, girdi maliyetleri ve verimlilik odağında teknolojik çözümler sunmak, tarımsal atıkların ekonomik olarak değerlendirmesine katkı sunmak, yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, tarımsal teşvikleri tanıtmak, teknoloji entegrasyonuna katkı sunmak ve gençlerin farkındalıkların artırılmasıyla Düzce ilinde kırsal ekonomiyi canlandırmak. - DÜZCE