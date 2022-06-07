Dünyayı bekleyen gıda krizi Almanya'yı etkisi altına aldı! Makarna ve un satışına sınırlama getirildi - Haberler

Dünyayı bekleyen gıda krizi Almanya'yı etkisi altına aldı! Makarna ve un satışına sınırlama getirildi
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Almanya'da enflasyon, son 48 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda ürünlerine erişmekte güçlük yaşanıyor. Almanya'da faaliyet gösteren süpermarket devi Rewe, makarna ve un satışına sınırlama getirildi. Buna göre, müşteriler yalnızca 1 paket makarna ve un alabilecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çoğu ülkede enerji krizi yaşanırken bu kez dünya, gıda krizi ile karşı karşıya. Tahıl ürünlerinin ihracatında yaşanan sıkıntılar Almanya'da hissedilmeye başladı.
Ayçiçek yağının fiyatının geçtiğimiz yıllara göre iki kat arttığı ülkede buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt, sıvı ve işlenmiş yemeklik yağ ürünlerine ciddi oranda zam yapıldı. Yapılan zamların ardından oluşan talep market raflarını etkiledi. Bazı indirimli marketler, birçok üründe yüzde 50-70 arasında zam yapacağını duyurdu.
Gıda ürünlerini etkileyen krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi. Söz konusu ürünlerin altına yerleştirilen uyarı notlarında müşterilere bir paketten fazla ürün alınmaması için uyarı yapıldı. Bir Reddit kullanıcısı, yapılan uyarıya görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
Gözler, Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak 4'lü toplantıya çevrildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in yer alacağı toplantının bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan Rus gazeteler, Odessa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda bir plan üzerinde anlaşıldığını yazdı.