Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) son verileri, küresel altın rezervlerinin dağılımına ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

YÜZDE 85'İNE 10 ÜLKE SAHİP

Açıklanan rakamlara göre, yer altındaki işlenmemiş altının yüzde 85'inden fazlası yalnızca 10 ülkenin sınırları içinde bulunuyor. Bu dev rezervlerin toplam ekonomik değerinin ise 7 trilyon doları geçtiği hesaplanıyor.

İKİ ÜLKE KIYASIYA REKABETTE

'Dünyada en çok altına sahip bulunan ülkeler' listesinin en üst basamağında Rusya yer alıyor. Ülkenin zengin altın yatakları özellikle Sibirya ve Uzak Doğu'da, Krasnoyarsk, Magadan, Amur ve Çukotka bölgelerinde yoğunlaşıyor. Ancak son yıllarda yapılan bazı tahminler, Avustralya'nın yeni keşiflerle Moskova'nın önüne geçebileceğine işaret ediyor. İki ülke birlikte küresel altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını elinde tutuyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER GÜÇLENİYOR

Üst sıralardaki bu rekabetin ardından Güney Afrika geliyor. Altın piyasasında giderek daha etkin rol oynayan gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkan Endonezya ise 3 bin 800 tonluk rezerviyle dördüncü sırada bulunuyor.

USGS'nin verilerine göre en çok altını olan ülkeler şu şekilde:

1. Rusya – 12 bin ton

2. Avustralya – 12 bin ton

3. Güney Afrika – 5 bin ton

4. Endonezya – 3 bin 800 ton

5. Kanada – 3 bin 200 ton

6. Çin – 3 bin 100 ton

7. ABD – 3 bin 000 ton

8. Peru – 2 bin 500 ton

9. Brezilya – 2 bin 400 ton

10. Kazakistan – 2 bin 300 ton

11. Özbekistan – Bin 800 ton

12. Meksika –Bin 400 ton

13. Gana –Bin ton

14. Mali – 800 ton

15. Kolombiya – 700 ton

16. Tanzanya – 400 ton

Dünyanın altın rezervlerine ilişkin bu tablo, hem jeopolitik güç dengeleri hem de ekonomik stratejiler açısından dikkatle takip ediliyor.