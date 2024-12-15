Dünya Sutopu Kupası Maltepe Üniversitesi'nde Başladı

Dünya Sutopu Kupası Division 2 Grup mücadeleleri, Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış maçı Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı'yla Bulgaristan A Milli Kadın Sutopu Takımı arasında oynandı.

Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki oynanan karşılaşmayı Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı 21-6'lık skorla kazandı.

Maç öncesinde AA Muhabirine açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Genel Sekreteri Avukat Umut Orman, Maltepe Üniversitesi olarak böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

Üniversite olarak spora çok önem verdiklerini belirten Orman, "Birazdan Milli Takımımızın, Bulgaristan Milli Takımı'yla maçı başlayacak. A Milli takımımızda şu anda iki tane öğrencimiz var. Toplamda da sutopu milli takımlarında 17 tane öğrencimiz bulunuyor. Bunun dışında üniversitemizde 22 tane milli sporcumuz var. Biz tüm bu sporcularımıza Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) Spor Bakanlığı'yla yapmış olduğu protokol kapsamında burs veriyoruz." diye konuştu.

Spor tesislerine büyük yatırımları olduğunu aktaran Orman, "Kurucumuz Sayın Hüseyin Şimşek daha 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında bu kampüsü inşa ederken büyük bir öngörüyle kampüsün sadece eğitim amaçlı değil, aynı zamanda öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlaması gerektiğini düşünerek, tesisleri bu şekilde, uluslararası standartlarda inşa etmiştir." dedi.

Üniversite bünyesinde birçok branştan spor takım bulunduğunu dile getiren Orman, öğrencilerinin bu branşlarda şampiyonluklar kazandığını ve yatırımların karşılığını aldıklarını kaydetti.

Uluslararası yapılan etkinliklerin hem ülkenin hem de şehrin tanıtımına ekonomik ve sosyal olarak katkılar sağladığını vurgulayan Orman, "Biz bu katkıların yanı sıra üniversitemizin de ön plana çıkmasını, özellikle öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını çok istiyoruz. O nedenle bu şampiyona ve diğer tüm etkinliklerin yapılmasına bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da destek olacağız." ifadesini kullandı.

Orman, turnuvanın düzenlenmesine katkılarından dolayı Türkiye Sutopu Federasyonu'na da teşekkür etti.

12 ülkeden 24 takım mücadele edecek

Maltepe Üniversitesinin Türkiye Sutopu Federasyonu işbirliğiyle düzenlediğini turnuva 21 Aralık'a kadar sürecek.

12 ülkeden kadın ve erkek branşlarında toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvada kadınlar mücadelesi 14-17 Aralık, erkekler mücadelesi ise 18-21 Aralık'ta oynanacak.

Kadınlar kategorisinde 4 grupta 12 takım yarışacak. Türkiye'nin de yer aldığı Kadınlar A Grubu'nda İngiltere ve Bulgaristan takımları bulunuyor. Kadınlar B Grubu'nda Çekya, Almanya ve Singapur, Kadınlar C Grubu'nda Çin, Güney Afrika ve Japonya, Kadınlar D Grubu'nda ise Fransa, Portekiz ve Hırvatistan mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde de benzer bir format uygulanacak. Türkiye'nin yer aldığı Erkekler D Grubu'nda Hollanda ve Slovakya takımları bulunuyor. Erkekler A Grubu'nda Güney Afrika, İran ve Ukrayna; B Grubu'nda Portekiz, İngiltere ve Çin, C Grubu'nda ise Malta, Singapur ve Almanya mücadele edecek.

Çin ve Fransa turnuvada olimpiyat takımlarıyla yer alacak.