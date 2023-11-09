Dünya lezzetlerine açılan kapıda Kadoo rüzgarı

Kadooğlu Yağ, Kadoo markası ile Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarları için en önemli gıda fuarlarından birisi olan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e katıldı.

Kadooğlu Yağ, Kadoo markası ile Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarları için en önemli gıda fuarlarından birisi olan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e katıldı.

Fuarın ilk gününden itibaren Kadoo standına oluşan yoğun ilgiye değinen Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, Dubai Gulfood Manufacturing 2023 fuarının adeta Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu'ya açılan kapı olduğunu ifade etti.

"Dünyanın ortak lezzeti Kadoo ülkemize değer katıyor"

7-9 Kasım tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilen fuarda Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu fuarın ilk günü katılımcı Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek başarılar diledi. Fuarla ilgili genel bir değerlendirme yapan Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, "7 Kasım tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e Kadooğlu Yağ olarak Kadoo markamızla katıldık. Yurt dışına açılan markalarımızla ihracat şampiyonuyuz, Kadoo da özellikle Afrika pazarında bu başarıyı taçlandırıyor. Kadooğlu Yağ olarak yurt içinde de yurt dışında da pazarların aranan markası haline geldik, gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanı sıra oluşturduğumuz istihdamla da ülke ekonomisine sağladığımız katkılardan dolayı gururluyuz" dedi.

Kadooğlu, "Türkiye genelinden yaklaşık 227 firmanın katıldığı fuarın gıda sektörü için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına açılan kapı niteliğindeki bu fuarın başarılı geçeceğine inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP