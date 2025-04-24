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Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti

Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
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Dünya Bankası, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Banka, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomileri üzerine rapor yayımladı.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı. Banka, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Banka, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için yeni büyüme beklentisini açıkladı. Daha önce yayımladığı raporda 2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngören IMF, yeni tahminini yukarı yönlü revize etti. Çok sayıda verilerin değerlendirilmesi sonucu IMF bu oranı yüzde 2,7'ye çıkardı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ticaret savaşlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk üzerine risk havası yayılıyor. Ekonomistlerin uyarılarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik ek gümrük vergileri getirdi. Ardından da Fed Başkanı Powell'ı tehdit etmesiyle altın fiyatları fırlarken küresel ekonomide adeta deprem etkisine neden oldu. Bu riskleri değerlendiren IMF ise küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. IMF'nin son açıklamasında küresel ekonomi için daha önce yapılan yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekildi.

GELECEK YIL İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 22,8

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü. 2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1.2 olarak belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet istek:

tamamen yanlış bilgi bunlar tuik yalanları erdoğana dış güçlerin desteği gelde birde ülke içinden bakın halk nasıl yaşıyor sizin halklar gibi ucuz et ucuz yiyecek bulabşiliyor mu

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