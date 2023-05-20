'Düğün sigortası' ile iptal edilen düğünlerin masrafı karşılanıyor!

Evlilik hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. Son iki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.

EVLİLİK hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. Son iki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.

Türkiye genelinde 2 bin civarında düğün salonu işletmecisi üyesi bulunan Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) tarafından 'düğün sigortası' uygulaması başlatıldı. Uygulama ile gelinin ya da damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık gibi nedenlerden organizasyonun iptali halinde salon işletmecisi ve çiftlerin masrafını karşılayan 'düğün sigortası' hayata geçirildi. Türkiye genelinde yılda 500 bin civarında düğün yapıldığını belirten TUSKO Genel Başkanı Barış Ay, düğün sayısının 100'de 2'si kadar organizasyonun, farklı sebepten iptal edildiğini belirtti.

Evlenecek çiftlerin talebi doğrultusunda ekstra ücretle düğündeki takıların çalınma ve kaybolma riskine karşı sigortalanması, gelin ve damada hayat sigortası gibi poliçeler de hazırlanabildiğine değinen Ay, "Evlenecek çiftler arabasına, evine yaptırır gibi düğünlerini sigortalayabilecek. Düğün iptallerinde hem çiftler hem de salon işletmeleri mağduriyet yaşamayıp, masrafları karşılanabilecek. Düğün sigortasının yakın zamanda Türkiye genelinde tüm salonlarda uygulanmasını hedefliyoruz. Evlilik hazırlığı yapanlara salon işletmecisinden düğünlerini sigorta yaptırmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.