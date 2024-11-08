Dubai Çikolatası Ekim Ayında En Çok Aranan Üçüncü Kelime Oldu

HEPSİBURADA verilerine göre ekim ayından bu yana kullanıcıların en çok arattığı kelimeler arasında Dubai Çikolatası üçüncü sırada yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal medyada hızla yayılan ve viral hale gelen Dubai çikolatası, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu. Eylül ayında Hepsiburada'da satışa sunulmasının ardından platformda güçlü bir satış ivmesi yakalayan Dubai Çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi."

EN YOĞUN TALEP İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN

Geçen aya kıyasla çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat arttığını bildiren şirket, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi çarpıcı bir büyüme görüldüğünü belirtti. En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehirde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığını açıkladı.