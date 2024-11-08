Üye Girişi
Haberler

Dubai Çikolatası Ekim Ayında En Çok Aranan Üçüncü Kelime Oldu

Dubai Çikolatası Ekim Ayında En Çok Aranan Üçüncü Kelime Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada verilerine göre Dubai çikolatası, eylül ayında satışa sunulmasının ardından ekim ayında en çok aranan kelimeler arasında üçüncü sırada yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun talep var.

HEPSİBURADA verilerine göre ekim ayından bu yana kullanıcıların en çok arattığı kelimeler arasında Dubai Çikolatası üçüncü sırada yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal medyada hızla yayılan ve viral hale gelen Dubai çikolatası, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu. Eylül ayında Hepsiburada'da satışa sunulmasının ardından platformda güçlü bir satış ivmesi yakalayan Dubai Çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi."

EN YOĞUN TALEP İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN

Geçen aya kıyasla çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat arttığını bildiren şirket, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi çarpıcı bir büyüme görüldüğünü belirtti. En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehirde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.