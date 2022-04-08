DTSO, paydaşları ile kurduğu girişimci destek faaliyetlerine başladı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu "Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi" faaliyetlerine başladı.

Merkez faaliyetleri hakkında bilgi veren proje koordinatörü Meryem Özdemir Ok, merkez bünyesinde yeni girişimcilerin yararlanabileceği 36 kişilik 2 adet kuluçka merkezi, 7 gün 24 saat etkinlik alanı, 3D yazıcı ve tarayıcıların bulunduğu proje ofisi bulunduğunu söyledi. Merkez bünyesinde yeni girişimcilerin 6 ay süre ile ücretsiz bir şekilde etkinlik alanları, bilgisayar, 3D yazıcı ve tarayıcılar, yazılım programları, internet gibi desteklerden yaralanıp fikirlerini geliştirebileceklerini belirten Özdemir Ok, "Kuluçka merkezlerinden yararlanan yeni girişimcilere 3 ay süre ile mentörlük ve teknik danışmanlık desteği sunulacak. Girişimciler iş fikirlerini mentörler ile birlikte olgunlaştıracak, iş kuracakları alanda teknik danışmanlık desteği alacaklar. Proje çerçevesinde ayrıca mentör yetiştirme programı da uygulanacak. 100 akademisyen, girişimci, KOBİ'lere yönelik hizmet sunan kurumlarda çalışan uzmanlar mentörlük programından yararlanabilecekler. Programı tamamlayan mentörlerin ulusal ve uluslararası mentör ağlarına katılımı ayrıca desteklenecek ve merkez bünyesinde de bir mentör havuzu oluşturulacak. Girişimci ve mentör yetiştirme programlarının tüm bölge illerine açık. Programlar, online ve yüz yüze uygulanacak. Tüm sektörlerden girişimci adayları ve mentör adaylarının desteklenmesini ve özellikle kültür endüstrileri ve bilişim sektöründen gelen talepler için özel çalışma yapılacağız" dedi. - DİYARBAKIR