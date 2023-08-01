DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Gölyaka veya Cumayeri'ne Tarım OSB yapılabilmesi için ön çalışmalara başladıklarını açıkladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısında, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, tarım OSB kurulabilmesi için ön çalışmalara başladıklarını ve örnek uygulamaları inceliyoruz dedi. Ayrıca, turizm konusunda yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu belirtti.

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Gölyaka veya Cumayeri'ne Tarım OSB yapılabilmesi için ön çalışmalara başladık. Örnek uygulamaları inceliyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında yapıldı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, turizm konusunda yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu şimdi de tarım OSB kurulabilmesi için ön çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bıyık, sanayileşme anlamında yeterli alanların var olduğunu, bu süreçten sonra farklı çalışmaların içerisinde olacaklarını söyledi. Bazı illerde yerinde incelemeler yaptıklarını, yine örnek uygulamaları gözlemlemek üzere yakın zamanda farklı illerde incelemelerde bulunacaklarını bildiren Erdoğan Bıyık, "Gölyaka veya Cumayeri'ne Tarım OSB yapılabilmesi için ön çalışmalara başladık. Örnek uygulamaları inceliyoruz. Zonguldak'ta yapılan uygulamayı inceledik. Yakın zamanda da Bursa'daki örneği inceleyeceğiz. İlimize en uygun modeli bularak inşallah kısa zamanda bu çalışmaları sonuçlandırmaya çalışacağız" dedi.

Turizm bölgemizin geleceği

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, bugüne kadar oda tarafında yapılan tanıtım çalışmalarının da önemli etkisiyle Akçakoca'nın tarihi doluluk seviyesine ulaştığını belirtirken, yeni çalışmaların da hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Bıyık, " Düzce'nin uzun vadedeki kurtuluş reçetelerinin en başında turizm geliyor. Sanayi ilimizde yeterli seviyelere ulaştı. Şimdi bu potansiyelimizi değerlendirme zamanı geldi. Gerek Düzce Belediyesi gerekse biz sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Birbirimizi destekleyici faaliyetler ile Düzce Turizmini bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımızı sadece ilimizle sınırlı tutmuyoruz. Bölge odalarımız ile de sürekli istişare ederek bölgenin kalkınması amacıyla birçok ortak proje geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde basın tanıtımı gerçekleştirilen projelerin tüm hızıyla devam ettiğini işaret eden Erdoğan Bıyık, "Hem Yazılım ile Geleceğe Atılım Projemiz hem de Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projemize çok önem veriyoruz. Özelikle Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projemizin farklı bir kültür oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde projenin ilerleyen aşamalarında somut faydalarının da ortaya çıkacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE