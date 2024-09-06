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DTO Başkanı Uğur Erdoğan: İş dünyasının beklentisi finansal istikrar ve öngörülebilirlik

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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, OVP değerlendirmesinde iş dünyasının önceliklerine dikkat çekerek, finansal istikrar, öngörülebilirlik, enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi beklentisini dile getirdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, OVP değerlendirmesinde iş dünyasının önceliklerine dikkat çekerek; "İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrarla birlikte öngörülebilirliğin de artırılması, bu arada enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve sürdürülebilir büyüme ile yapısal reformlara öncelik verilmesidir" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada; "Ülkemizin 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Programı açıklandı. Bu yıla dair büyüme beklentisi, yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekildi. Cari açık tahmini de yüzde 3,1'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. Enflasyon beklentisi ise yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. İşsizlik oranı tahmini, gelecek yıl için yüzde 9,6'ya, bir sonraki yıl için yüzde 9,2'ye, 2027 için de yüzde 8,8'e indirildi. Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılını şekillendirecek olan bu program, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Son bir yılda, istihdamın artışını sürdürdüğünü ve işsizlik oranının önemli düzeyde gerilediğini görüyoruz. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 olan işsizlik oranımız, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,8'e kadar geriledi. İş dünyası olarak temel beklentimiz; finansal istikrarla birlikte öngörülebilirliğin de artması, bu arada enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve sürdürülebilir büyüme ile yapısal reformlara öncelik verilmesidir. Bugün açıklanan Orta Vadeli Program da bu anlamda önemli bir yol haritasıdır. Programda yer alan yapısal reformlar konusunda atılacak güçlü adımlar, ülkemizin ve sektörlerimiz ile iş insanımızın küresel rekabet gücünü daha da yükseltecektir. Finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere reel sektörümüzün sesine daha fazla kulak verilmesi ve beraberinde kamu özel sektör istişaresinin artırılması da önem arz etmektedir. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılacağını ve sıklaştırılacağını umuyoruz. Bizler de iş dünyası olarak tüm camiamızla ülkemizin hedefleri doğrultusunda var gücümüzle durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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